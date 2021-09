Überraschung im Derby: Kirchbach gewinnt gegen St. Stefan/R.

Details Sonntag, 26. September 2021 09:41

Obwohl TUS St. Stefan im Rosental auf dem Papier der klare Favorit war, musste der Gastgeber gegen TuS Raiba Kirchbach eine überraschende 1:3-Pleite einstecken. Die Ausgangslage war vorab klar zugunsten von TUS St. Stefan/R. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht, die junge Truppe aus Kirchbach entführte die drei Punkte aus St. Stefan im Rosental. Kapitän Roman Fuchs wird wohl in naher Zukunft in Kirchbach ein Denkmal gesetzt - er machte alle drei Tore.

Kapitän Roman Fuchs traf beim 1:2 aus 30 Metern volley ins Tor

Die Begegnung startete gleich mit einem Treffer für den TuS Kirchbach - ein Beginn, den sich so wohl niemand erwartet hatte. Roman Fuchs brachte die TuS Kirchbach nach sieben Minuten in Front. Lange währte die Freude der Gäste nicht, denn schon in der zehnten Minute schoss Lorenz Schutte den Ausgleichstreffer für St. Stefan/R. Jetzt dachten sich alle, dass die Rangordnung wieder hergestellt sei. Aber es kam anders: Neun Minuten später ging Kirchbach durch den zweiten Treffer von Fuchs mit 1:2 in Führung (22.). Der Kapitän übernahm einen schlecht ausgeführten Abstoß des Heimtorhüters Jörg Nagl direkt und zimmerte den Ball aus 30 Metern in die Kiste. Mit diesem Zwischenresultat ging es auch in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang war die Partie offen - die Gäste fanden aber ein besseres Ende

Nach dem Seitenwechsel sahen die 250 Besucher ein sehr offenes Spiel mit vielen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die endgültige Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit. In der 93. Minute besserte Fuchs seine Torbilanz nochmals auf und erzielte seinen dritten Tagestreffer für die TuS Kirchbach. Letzten Endes holte Kirchbach gegen TUS St. Stefan im Rosental drei Zähler und darf sich nun "Derbysieger" nennen. Dieser Patzer von TUS St. Stefan/R. hat zur Folge, dass die Elf von Oliver Scheucher im Klassement einen Platz abrutscht. Die TuS Kirchbach fuhr nun nach langem Warten endlich wieder einen Sieg ein und rangiert nun auf den zehnten Tabellenrang.

Unterliga Süd: TUS St. Stefan im Rosental – Tus Raiba Kirchbach, 1:3 (1:2)

7 Roman Fuchs 0:1

10 Lorenz Schutte 1:1

19 Roman Fuchs 1:2

96 Roman Fuchs 1:3

Stimme zum Spiel:

Christian Hödl, sportlicher Leiter St. Stefan:

"Leider konnten wir die Chancen in der ersten Halbzeit nicht verwerten und somit das Spiel nicht zu unseren Gunsten entscheiden. Wir gratulieren der TuS Kirchbach zur guten Leistung und zum Sieg."

