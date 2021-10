5:1: TUS St. Stefan/R. überrennt Tus Paldau!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 19:26

TUS St. Stefan/R. stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog Tus Paldau mit einem 5:1-Erfolg das Fell über die Ohren. St. Stefan/R. hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. 150 Zuseher wurden im Raiffeisenstadion Paldau Zeugen einer souveränen Darbietung der Auswärtsmannschaft. Schon vor dem Halbzeitpfiff wurden die Weichen auf Sieg gestellt, auch in der zweiten Hälfte gelang es den Paldauern nicht, eine noch höhere Niederlage abzuwenden.

Das erste Tor des Spiels ging an TUS St. Stefan im Rosental. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Paldau, denn Unglücksrabe Heiko Luis Hirschmann beförderte den Ball ins eigene Netz (23.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Andreas Zirkl die Führung von TUS St. Stefan/R. aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Den Vorsprung von St. Stefan/R. ließ Kevin Griesmaier in der 57. Minute anwachsen. Manuel Hutter verkürzte für Tus Raiffeisen Paldau später in der 67. Minute auf 1:3. Für ruhige Verhältnisse sorgte David Harb, als er das 4:1 für TUS St. Stefan im Rosental besorgte (89.). Kurz darauf traf Simon Nagl in der Nachspielzeit für TUS St. Stefan/R. (94.). Am Ende punktete St. Stefan/R. dreifach bei Tus Paldau.

Die Abwehrprobleme des Gastgebers bleiben akut, sodass Tus Raiffeisen Paldau weiter ohne Punkte auf dem letzten Tabellenplatz herumkrebst. Tus Paldau muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Unterliga Süd markierte weniger Treffer als Paldau.

Nach neun absolvierten Spielen stockte TUS St. Stefan im Rosental sein Punktekonto bereits auf 18 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von TUS St. Stefan/R. ist die funktionierende Defensive, die erst neun Gegentreffer hinnehmen musste. Mit dem Sieg knüpfte TUS St. Stefan im Rosental an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert St. Stefan/R. fünf Siege und drei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. In den letzten fünf Partien rief TUS St. Stefan/R. konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Mehr als drei Tore pro Spiel musste Paldau im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: St. Stefan/R. kassierte insgesamt gerade einmal einen Gegentreffer pro Begegnung.

Unterliga Süd: Tus Raiffeisen Paldau – TUS St. Stefan im Rosental, 1:5 (0:2)

23 Eigentor durch Heiko Luis Hirschmann 0:1

44 Andreas Zirkl 0:2

57 Kevin Griesmaier 0:3

67 Manuel Hutter 1:3

89 David Harb 1:4

94 Simon Nagl 1:5

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!