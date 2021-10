Ungefährdeter Erfolg gegen Deutsch Goritz: SV Frannach holt Big Points!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 19:32

Mit dem SV Frannach und Deutsch Goritz trafen sich am Freitag zwei Topteams zum Spitzenspiel der Unterliga Süd. Für die Gäste schien Frannach aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch SV C&P Frannach wusste zu überraschen. Etwa 280 Besucher fanden ihren Weg an den Frannacher Sportplatz. Hier wurde ihnen eine recht einseitige Partie geboten, die der SV Frannach für sich zu entscheiden vermochte.

Der Spitzenreiter ging durch Samuel Schwarz in der 36. Minute in Führung. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Heimmannschaft, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Das 2:0 durch Christian Kölldorfer ließ den SV Frannach zum zweiten Mal im Match jubeln (55.). Samuel Schwarz gelang ein Doppelpack (68./73.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Letztlich feierte Frannach gegen USV Deutsch Goritz nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Die Offensive von SV C&P Frannach in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Deutsch Goritz war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 24-mal schlugen die Angreifer von SV Frannach in dieser Spielzeit zu. Die Saison von Frannach verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SV C&P Frannach nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Seit fünf Begegnungen hat SV Frannach das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Im Angriff weist USV Deutsch Goritz deutliche Schwächen auf, was die nur 13 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Die gute Bilanz von Deutsch Goritz hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte USV Deutsch Goritz bisher fünf Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Frannach mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Deutsch Goritz nimmt mit 16 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein.

Unterliga Süd: SV C&P Frannach – USV Deutsch Goritz, 4:0 (1:0)

36 Samuel Schwarz 1:0

55 Christian Koelldorfer 2:0

68 Samuel Schwarz 3:0

73 Samuel Schwarz 4:0

