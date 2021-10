Klares 4:0: Söchau/Fürstenfeld II gewinnt hoch gegen Tus Kirchbach!

Details Samstag, 16. Oktober 2021 09:18

Mit 0:4 verlor Kirchbach am vergangenen Freitag deutlich gegen die Reserve von Söchau/Fürstenfeld. Die Auswärtigen ließen keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten gegen die Kirchbacher einen klaren Erfolg. Vor den 150 Zuschauern, die den Weg an den Kirchbach Tivoli gefunden hatten, dominierten die Auswärtigen das Geschehen nach Belieben, Kirchbach hatte dem wenig kaum etwas entgegenzusetzen.

Kurz nach Spielbeginn schockte Jan Felix Ritter Tus Raiba Kirchbach und traf für Söchau/Fürstenfelder SK II im Doppelpack (6./9.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Söchau/Fürstenfeld II in die Kabine. Sebastian Georg Hauptmann brachte die Gäste in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (48.). Eigentlich war Tus Kirchbach schon geschlagen, als Jan Felix Ritter das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (52.). Letztlich fuhr Söchau/Fürstenfelder SK II einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Kirchbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Sturm des Heimteams stimmt es ganz und gar nicht: Elf Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Tus Raiba Kirchbach musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Tus Kirchbach insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Kirchbach die dritte Pleite am Stück.

Mit diesem Sieg zog Söchau/Fürstenfelder SK II an Tus Raiba Kirchbach vorbei auf Platz zehn. Tus Kirchbach fiel auf die zwölfte Tabellenposition.

Am nächsten Samstag reist Kirchbach zu SV JuLuNi Sturm Klöch, zeitgleich empfängt Söchau/Fürstenfeld II Tus Raiffeisen Paldau.

Unterliga Süd: Tus Raiba Kirchbach – Söchau/Fürstenfelder SK II, 0:4 (0:2)

6 Jan Felix Ritter 0:1

9 Jan Felix Ritter 0:2

48 Sebastian Georg Hauptmann 0:3

52 Jan Felix Ritter 0:4

