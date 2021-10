Doppelhofer trifft: SC St. Margarethen/R. deklassiert St. Peter/O.

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 13:00

SC St. Margarethen/R. zog St. Peter/O. das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Auf dem Papier ging St. Margarethen als Favorit ins Spiel gegen Tus St. Peter/O. – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC St. Margarethen an der Raab bereits in Front. Alessandro Hofer markierte in der dritten Minute die Führung. Eine starke Leistung zeigte Patrick Doppelhofer, der sich mit einem Doppelpack für das Heimteam beim Trainer empfahl (25./36.). SC St. Margarethen/R. dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Der vierte Streich von St. Margarethen war Doppelhofer vorbehalten (51.). Stefan Weitzer vollendete zum fünften Tagestreffer in der 80. Spielminute. Mit dem Spielende fuhr SC St. Margarethen/R. einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für St. Peter/O. klar, dass gegen SC St. Margarethen an der Raab heute kein Kraut gewachsen war.

Der Sieg über Tus St. Peter/O, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt St. Margarethen von Höherem träumen. Nur einmal gab sich SC St. Margarethen an der Raab bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für SC St. Margarethen/R, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach der klaren Pleite gegen St. Margarethen steht St. Peter/O. mit dem Rücken zur Wand. Die Hintermannschaft von Tus St. Peter/O. steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 34 Gegentore kassierte St. Peter/O. im Laufe der bisherigen Saison. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Tus St. Peter/O. alles andere als positiv. In den letzten fünf Begegnungen holte St. Peter/O. insgesamt nur drei Zähler.

SC St. Margarethen an der Raab stellt sich am Samstag (19:00 Uhr) bei SU Straden vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Tus St. Peter/O. USV Deutsch Goritz.

Unterliga Süd: SC St. Margarethen an der Raab – Tus St. Peter/O, 5:0 (3:0)

3 Alessandro Hofer 1:0

25 Patrick Doppelhofer 2:0

36 Patrick Doppelhofer 3:0

51 Patrick Doppelhofer 4:0

80 Stefan Weitzer 5:0

