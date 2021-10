Knappe Kiste: Frannach zittert sich zum 1:0 Sieg gegen Straden

Details Montag, 25. Oktober 2021 11:53

SV Frannach trug gegen SU Straden einen knappen 1:0-Erfolg davon. Vollends überzeugen konnte Frannach dabei jedoch nicht - die Gastgeber ließen die spielerische Linie ein wenig vermissen.

Die Gäste aus Straden begannen sehr stark und verzeichneten gleich einige hochkarätige Möglichkeiten. Mit der ersten Torchance ging die Heimmannschaft durch Samuel Schwarz in der 23. Minute in Führung. Er schloß eine schön herausgespielte Aktion mit einem Schuss ins lange Eck ab. Letztendlich gelang es SU Straden im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war SV C&P Frannach die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Mit dem Erfolg verbesserte SV Frannach die Ausgangslage im Rennen um den Gang nach oben. Offensiv sticht Frannach in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 26 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saisonbilanz von SV C&P Frannach sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und einem Unentschieden büßte SV Frannach lediglich zwei Niederlagen ein. Die letzten Resultate von Frannach konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Trotz der Schlappe behält SU Straden den neunten Tabellenplatz bei. Die Gäste verbuchten insgesamt drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. SU Straden baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste SU Straden im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: SV C&P Frannach kassierte insgesamt gerade einmal anderthalb Gegentreffer pro Begegnung.

Am nächsten Samstag reist SV Frannach zu Tus Raiba Kirchbach, zeitgleich empfängt SU Straden SC St. Margarethen an der Raab.

Stimme zum Spiel:

René Triller, Trainer Frannach:

"In Summe war es über 90 Minuten wieder ein verdienter Sieg. Auch wenn wir diesmal spielerisch in nur kurzen Phasen glänzen konnten, haben wir durch konsequente Arbeit die geplanten drei Punkte gemacht. Leider hat sich ein Spieler von uns verletzt - wir hoffen, dass es nichts allzu schlimmes ist. Wir wünschen ihm das Allerbeste."

Unterliga Süd: SV C&P Frannach – SU Straden, 1:0 (1:0)

23 Samuel Schwarz 1:0

by ReD

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!