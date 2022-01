Dürftiger Herbst: Loipersdorf will sich nun von Schokoladenseite zeigen

Details Donnerstag, 20. Januar 2022 18:46

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Vorneweg geben die SU Raiffeisen Hofund der SV C&P Frannach in der Unterliga Süd den Ton an. Ein 4-Punkte-Vorsprung nach 12 Spielen auf die ersten Verfolger TUS St. Stefan im Rosental und USV Deutsch Goritz sowie SC St. Margarethen/Raab, bringen es aber mit sich, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist . Am 9. Tabellenplatz ist der DUSV Therme Loipersdorf mit ausbaufähigen 14 Zählern zu finden. Heiß hergehen wird es wohl noch, wenn es neben dem Titel, darum geht, den möglichen Relegationsplatz zu vergeben. Ligaportal.Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Loipersdorf-Sektionsleiter Christian Papst stellt sich den 8 Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Christian Papst: "Augrund etlicher corona - bzw. verletzungsbedinger Ausfälle durchlebten wir eine sehr durchwachsene Hinrunde, die einiges an Luft nach oben freilässt."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein?

Christian Papst: "Die Stimmung im Verein ist hervorragend. Die Burschen brennen bereits darauf, sich am grünen Rasen wieder zu beweisen."



Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Christian Papst: "Bislang gibt es keine Transferbewegungen zu vermelden."

Ligaportal: Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

Christian Papst: "Im Großen und Ganzen sind wir positionsmäßig gut besetzt."

Wohin führt die Reise den DUSV Loipersdorf in der kommenden Rückrunde der Unterliga Süd?

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Christian Papst: "Derzeit ist es zum Glück der Fall, dass alle Mann soweit fit sind."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Christian Papst: "Wir haben es als Ziel gesetzt ins vordere Drittel vorzustoßen. Was heißt, dass es in der Endabrechnung ein Platz in den Top-5 werden soll."

Ligaportal: Wie weit könnte COVID 19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

Christian Papst: "Schwer zu sagen was die Zukunft diesbezüglich so mit sich bringt. Auf jeden Fall stellt das Ganze für jeden Vereine eine entsprechende Herausforderung dar."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Christian Papst: "Der Kreis der möglichen Titel-Kanditaten scheint breit gefächert zu sein. Demzufolge kristallisiert auch kein Topfavorit heraus."

Bild: DUSV Loipersdorf

© Roo