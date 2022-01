Problem-Lösung: Holt Haaland Deutsch Goritz aus Dornröschenschlaf?

Details Samstag, 22. Januar 2022 14:39

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Vorneweg geben die SU Raiffeisen Hof und der SV C&P Frannach in der Unterliga Süd den Ton an. Ein 4-Punkte-Vorsprung nach 12 Spielen auf die ersten Verfolger TUS St. Stefan im Rosental und USV Deutsch Goritz sowie SC St. Margarethen/Raab, bringen es aber mit sich, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Heiß hergehen wird es wohl noch, wenn es neben dem Titel, darum geht, den möglichen Relegationsplatz zu vergeben. Ligaportal.Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Der 2. Sektionsleiter der Deutsch Goritzer Manuel Beheb stellt sich den 9 Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Manuel Beheb: "Wir sind furios in diese Saison gestartet, konnten aus den ersten 7 Partien 16 Punkte mitnehmen. Als Highlight ist uns natürlich der Derbysieg gegen Straden in Erinnerung geblieben, auch wenn sich diese nur auf das Fußballspiel beziehen und nicht auf die anschließende Siegesfeier, in welcher durchaus das ein oder andere Bier getrunken wurde. Im Laufe der Saison konnten wir diese Form leider nicht mehr halten, sind jedoch mit 20 Punkten sehr zufrieden."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Manuel Beheb: "Wir konnten in vielen Spielen noch Qualität von der Reservebank bringen, dies hat uns einige Punkte gebracht. Mannschaftstaktisch können wir uns mit Sicherheit auch noch im Pressing verbessern. Auch bei der Anzahl der geschossenen Treffer, mit 20 Toren liegen wir Ligaintern nur auf dem 11. Platz, gibt es noch Verbesserungsbedarf."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Manuel Beheb: "Auf der wichtigen Trainerposition konnten wir Günther Nöst wieder für den Verein gewinnen. Günter war bei uns bereits in der Vergangenheit erfolgreich als Trainer tätig, deshalb wissen alle Spieler über seine menschlichen und fachlichen Qualitäten Bescheid und freuen sich über die zukünftige Zusammenarbeit. Abgänge sind bis dato keine bekannt, jedoch aufgrund der verschärften Impfregelungen möglich. Leider kann unser Defensivallrounder Patrick „der Hüfthohe Wegflexer“ Zirngast die Rückrunde aufgrund eines Auslandssemesters in den USA nicht bestreiten."

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Manuel Beheb: "Am 24.1 beginnen wir mit der Vorbereitung für die Rückrunde."

Der Tabellenfünfte USV Deutsch Goritz zählt zu den drei Teams in der Liga, mit den wenigsten erzielten Treffern.

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Manuel Beheb: "Natürlich werden wir nicht umsonst jedes Training Vollgas geben und werden versuchen um die ersten Plätze mitzuspielen. Aufgrund der derzeitigen schwierigen Situation sind wir aber mit einer Platzierung im Bereich 5 – 8 zufrieden."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Manuel Beheb: "Wie fast jeder Verein müssen auch wir uns mit dieser schwierigen Problematik auseinandersetzen. Sollte diese Regelung bestehen bleiben, müssen wir leider auch Ausfälle für die Rückrunde beklagen. Weiters wird diese Situation erschwert, da sich die Nachbesetzung der Spieler in der Wintertransferperiode immer schwieriger gestaltet als im Sommertransferfenster."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Manuel Beheb: "Die Liga ist in diesem Jahr so ausgeglichen wie nie. Mit einer Siegesserie ist es für fast alle Vereine der ersten Tabellenhälfte noch möglich, sich ganz nach vorne zu schieben. Der derzeitige Tabellenführer Hof und der zweitplatzierte Frannach haben sich aber als die größten Titelkandidaten herauskristallisiert."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Manuel Beheb: "Natürlich wirkt die Auslosung als die scheinbar „leichteste“, die möglich war. Wichtig wird sein, alle verletzten und angeschlagene Spieler bis zum Spiel gegen Wales wieder fit zu bekommen. Sollte dies der Fall sein, bin ich mir sicher, dass wir in den Playoffspielen bestehen können. Voraussetzung dafür ist die benötigte mannschaftliche Mentalität, mit der wir auch den späteren Europameister Italien am Rande einer Niederlage gebracht haben."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Manuel Beheb: "Ich glaube, dass ein Erling Haaland (Dortmund) unsere Probleme im Sturm beheben könnte."

BILD: USV Deutsch Goritz

© Robert Tafeit