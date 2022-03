0:5 Niederlage: Tus Kirchbach übernimmt die rote Laterne

Details Sonntag, 20. März 2022 12:51

SC St. Margarethen/R. zog Tus Kirchbach das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Tabellenletzten. St. Margarethen setzte sich standesgemäß gegen Kirchbach durch. Schon im Hinspiel war Tus Raiba Kirchbach mit 0:4 krachend untergegangen.

Mario Pollhammer brachte das Heimteam nach einem Strafstoß in der zehnten Minute ins Hintertreffen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Jurica Vrucina schnürte einen Doppelpack (30./45.), sodass SC St. Margarethen an der Raab fortan mit 3:0 führte. Zur Halbzeit blickte der Gast auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. In der 53. Minute legte Patrick Doppelhofer zum 4:0 zugunsten von SC St. Margarethen/R. nach. SC St. Margarethen an der Raab überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (89.). Am Ende fuhr St. Margarethen einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SC St. Margarethen/R. bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Tus Kirchbach in Grund und Boden spielte.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Kirchbach immens. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Tus Raiba Kirchbach im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 41 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Unterliga Süd. Tus Kirchbach musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Kirchbach insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SC St. Margarethen an der Raab in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SC St. Margarethen/R. ist die funktionierende Defensive, die erst 13 Gegentreffer hinnehmen musste. Sechs Siege, fünf Remis und eine Niederlage hat St. Margarethen derzeit auf dem Konto.

Nach der klaren Niederlage gegen SC St. Margarethen an der Raab ist Tus Raiba Kirchbach weiter das defensivschwächste Team der Unterliga Süd. Mit 23 Punkten auf der Habenseite herrscht bei SC St. Margarethen/R. eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Tus Kirchbach nach sechs Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Kirchbach stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) bei Tus St. Peter/O. vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt St. Margarethen Tus Raiffeisen Paldau.

Stimme zum Spiel:

Tobias Fritsch, Trainer St. Margarethen:

"Es war aufgrund der Platzverhältnisse eine schwierige Partie. Die schnelle Führung war natürlich für ein großer Vorteil. Eine geschlossene gute Mannschaftsleistung war der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben den Gegner unter Druck gesetzt und zu Fehlern gefunden. Unterm Strich haben wir auch in dieser Höhe verdient gewonnen."

Unterliga Süd: Tus Raiba Kirchbach – SC St. Margarethen an der Raab, 0:5 (0:3)

10 Mario Pollhammer 0:1

30 Jurica Vrucina 0:2

45 Jurica Vrucina 0:3

53 Patrick Doppelhofer 0:4

89 Bojan Vrucina 0:5

Startformation:

Kirchbach: Mario Neumeister - Jan-Luca Gritsch, Andreas Feyertag, Tjaz Polajzer - Nevzat Karabulut, Marcel Suppan, Roman Fuchs (K), Alen Brumen, Andreas Fink - Christofer Koschatzky, Lukas Krachler

St. Margarethen/R.: DI Stefan Trummer - Stefan Weitzer, Darko Deranja, Mario Pollhammer, Julian Baumgartner - Patrick Doppelhofer, Paul Pronegg, Marcello Hofer, Peter Anibas (K) - Jurica Vrucina, Bojan Vrucina

by René Dretnik