Auf Meisterkurs: SV Klöch siegt im Spitzenspiel

Details Samstag, 26. März 2022 20:11

Eine meisterhafte Darbietung bot der SV Klöch beim 3:0-Sieg gegen SU Raiffeisen Hof. Auf dem Papier hatten die 130 Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich SV JuLuNi Sturm Klöch als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Remis getrennt.

Trotz vieler Chancen endete die erste Hälfte torlos

Im ersten Durchgang zeigten beide Teams, warum sie in der Tabelle so weit vorne stehen. Sowohl die Heimischen als auch die Auswärtigen erspielten viele Chancen - den Besuchern wurde ein offener Schlagabtausch geboten - nur die Tore fehlten. Die beiden Torhüter Luka Pintaric (Klöch) und Damjan Leber (Hof) müssten des öfteren in die Bresche springen. Nach 45 MInuten setzte der Unparteiische mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

In der zweiten Hälfte machte sich bei Hof das Fehlen der gesperrten und verletzten Spieler bemerkbar. Je länger die Partie dauerte, desto stärker wurde die Heimelf. In der 65. Minute war es dann soweit, nach einer sehenswerten Einzelaktion zog Marko Slogar von der Strafraumgrenze ab und der Ball senkte sich unhaltbar ins Tor der SU Hof zum 1:0.

Marko Slogar traf zweimal

Auch das 2:0 (75.) fand in einer attraktiven Entstehung seinen Ursprung. Marko Markovic zauberte einen Pass in die Tiefe, der Slogar erreichte und der Slowene sprintete alleine auf den Torhüter zu, täuschte einen Schuss an, und zog dann verzögert ins lange Eck ab. In der 88. Minute setzte sich Rok Kotnik in Szene, der einen Pass von Denis Barbic mit der Brust annahm, abzog und den 3:0 Endstand fixierte.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Klöch in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Beim Gastgeber greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal acht Gegentoren stellt SV JuLuNi Sturm Klöch die beste Defensive der Unterliga Süd. In den letzten fünf Spielen ließ sich SV Klöch selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Die Hofer Serie (neun Siege in Serie) ist gerissen

SV JuLuNi Sturm Klöch ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und fünf Unentschieden zu Buche. Die gute Bilanz von SU Raiffeisen Hof hat einen Dämpfer bekommen. Das war die erste Niederlage seit zehn Runden. Insgesamt sammelte SU Hof bisher neun Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Am nächsten Samstag reist SV Klöch zu TUS St. Stefan im Rosental, zeitgleich empfängt Hof SV C&P Frannach.

Stimme zum Spiel:

Günther Wallner, sportlicher Leiter Klöch:

"Unterm Strich war der Sieg verdient!"

Unterliga Süd: SV JuLuNi Sturm Klöch – SU Raiffeisen Hof, 3:0 (0:0)

88 Rok Kotnik 3:0

75 Marko Slogar 2:0

65 Marko Slogar 1:0

Startaufstellungen:

Klöch: Luka Pintarič - Florian Klöckl, Robert Babok, Adrijan Legcevic - Robert Osterc (K), Damir Bogovic´, Rok Kotnik, Denis Barbic - Igor Legcevic, Marko Slogar, Marko Markovic

Hof: Damjan Lebar, Daniel Milak (K), Valdet Ljatifi, Mitja Semen, Filip Filipovic, Rok Ribic, Endrit Dvorani, Ivan Bozic, Philipp Kniewallner, Andreas Glanz, Christian Reiter

by René Dretnik

Foto: SV Klöch