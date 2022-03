Vrucina-Doppelpack: St. Margarethen gewinnt 4:0

Details Montag, 28. März 2022 10:06

SC St. Margarethen/R. setzte sich standesgemäß gegen Tus Paldau mit 4:0 durch. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. St. Margarethen enttäuschte die Erwartungen nicht. Paldau hatte dem Offensivspektakel der Heimmannschaft über 90 Minuten nichts entgegenzusetzen.

Bojan Vrucina markierte einen Doppelpack

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Zwei Möglichkeiten auf Seiten der Heimischen (Bojan Vrucian, 37., 39.) blieben ungenützt - so ging es mit einem 0:0 in die Kabinen. In der 53. Minute erzielte Marcello Hofer das 1:0 für SC St. Margarethen an der Raab. Nach einem Freistoß aus der eigenen Hälfte startete der Mittelfeldspieler auf der linken Seite durch und versenkte den Ball gekonnt im Netz.

Peter Anibas erhöhte den Vorsprung von SC St. Margarethen/R. nach 68 Minuten auf 2:0 - bei seinem Schlenzer vom linken Strafraumeck war René Pösendorfer chancenlos. St. Margarethen baute die Führung aus, indem Bojan Vrucina zwei Treffer nachlegte. Nach dem Elfmeter (70.) ließ er in die 77. Minute zwei Verteidiger aussteigen und schloss die Aktion mit einem Schuß ins lange Eck ab. Letztlich feierte SC St. Margarethen an der Raab gegen Paldau nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

St. Margarethen bleibt weiter vorne dran

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SC St. Margarethen/R. im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Wer St. Margarethen besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 13 Gegentreffer kassierte SC St. Margarethen an der Raab. SC St. Margarethen/R. weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, fünf Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der St. Margarethen ungeschlagen ist.

Tus Raiffeisen Paldau findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Gästen das Problem. Erst 13 Treffer markierte Tus Paldau – kein Team der Unterliga Süd ist schlechter. Nun musste sich Paldau schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der letzte Dreier liegt für Tus Raiffeisen Paldau bereits drei Spiele zurück.

SC St. Margarethen an der Raab hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 10.04.2022 gegen SU Raiffeisen Hof. Tus Paldau hat nächste Woche Tus St. Peter/O. zu Gast.

Stimmen zum Spiel:

Tobias Fritsch, Trainer St. Margarethen:

"Der Sieg war verdient und auch in dieser Höhe in Ordnung. Wir hätten schon nach der ersten Halbzeit 2:0 führen können. Wir haben kaum Torchancen zugelassen und waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft."

Edgar Spath, Trainer Paldau:

"St. Margarethen hat in dieser Höhe verdient gewonnen. Wir haben unser Vorhaben leider nicht umsetzen können."

Unterliga Süd: SC St. Margarethen an der Raab – Tus Raiffeisen Paldau, 4:0 (0:0)

77 Bojan Vrucina 4:0

70 Bojan Vrucina 3:0

68 Peter Anibas 2:0

53 Marcello Hofer 1:0

Starformationen:

St. Margarethen/R.: DI Stefan Trummer - Julian Karner, Darko Deranja, Mario Pollhammer, Julian Baumgartner - Patrick Doppelhofer, Paul Pronegg, Marcello Hofer, Peter Anibas (K) - Jurica Vrucina, Bojan Vrucina

Paldau: Rene Pösendorfer - Michael Tragler, Matthias Lambrecht, Heiko Luis Hirschmann (K), Oliver Harmtodt - Michael Stangl, Christoph Raiser, Thomas Lageder, Manuel Weinrauch - Fabian Markus Grasmug, Manuel Hutter

by René Dretnik

Foto: Vedran Tolić / Socca Croatia