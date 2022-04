Neuer Tabellenführer: SC St. Margarethen/R. auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 10. April 2022 21:32

Das zweite Schlagerspiel der Runde fand im Edi-Glieder-Stadion in St. Margarethen/Raab statt. Ohne den gesperrten Kapitän Peter Anibas setzte sich die Fritsch-Elf gegen den Tabellenführer durch. Mit der 0:2-Niederlage gegen die Hausherren verlor der SU Raiffeisen Hof auch den Platz an der Sonne. Die Meisterschaft bleibt aber weiterhin spannend.

Hof hatte in der ersten Hälfte einen Stangenschuss

Die 275 Besucher sahen ein von Taktik geprägtes Fussballspiel mit wenig Torchancen auf beiden Seiten. Auch wollte bei beiden Teams der Spielfluss nicht so recht gelingen. Nach einer tollen Möglichkeit für die Gäste (22.) und einen Stangenschuss in der 29. Minute sorgte Jurica Vrucina kurz vor dem Halbzeitpfiff für die 1:0 Führung der Heimischen. Nach einem Eckball landete das Spielgerät vor seinen Beinen - er verlud einen Verteidiger, schoss den zweiten an und köpfte den zurückspringenden Ball ins lange Eck. Mit diesem knappen Vorsprung ging es auch in die Kabinen.

Mit der Führung im Rücken wollten Gastgeber den Sack früh zumachen und kamen jetzt auch zu Chancen, die aber allesamt ohne zählbaren Erfolg blieben. Mit dem 2:0 sicherte Vrucina dem Spitzenreiter nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (82.). Der Assistgeber dieses Tores war sein Bruder Bojan Vrucina. Schließlich strich St. Margarethen die Optimalausbeute gegen SU Hof ein.

St. Margarethen lacht jetzt von der Tabellenspitze

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut SC St. Margarethen an der Raab hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Prunkstück von SC St. Margarethen/R. ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 13 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Seit acht Begegnungen hat St. Margarethen das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Hof nimmt mit 30 Punkten den dritten Tabellenplatz ein. Mit beeindruckenden 42 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der Unterliga Süd, jedoch kam dieser gegen SC St. Margarethen an der Raab nicht voll zum Zug. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat SU Raiffeisen Hof noch Luft nach oben.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Während SC St. Margarethen/R. am nächsten Samstag (16:00 Uhr) bei TUS St. Stefan im Rosental gastiert, duelliert sich SU Hof zeitgleich mit Tus St. Peter/O.

Stimme zum Spiel:

Tobias Fritsch, Trainer St. Margarethen:

"Das war eine sehr ausgeglichene Partie. Nach dem 1:0 musste der Gegner aufmachen, das hat uns einen kleinen Vorteil gebracht. Mit dem 2:0 war das Spiel entschieden. Wir haben schlussendlich verdient gewonnen. Großes Lob an mein Team, die mannschafltiche Geschlossenheit und Disziplin ist vorbildlich. Besonders hervorheben möchte ich aber dennoch unsere jungen Eigenbauspieler, die immer mehr zu Leistungsträgern avancieren."

Unterliga Süd: SC St. Margarethen an der Raab – SU Raiffeisen Hof, 2:0 (1:0)

82 Jurica Vrucina 2:0

44 Jurica Vrucina 1:0

Startaufstellungen:

St. Margarethen/R.: DI Stefan Trummer - Julian Karner, Darko Deranja, Mario Pollhammer (K), Julian Baumgartner - Alessandro Hofer, Patrick Doppelhofer, Paul Pronegg, Marcello Hofer - Jurica Vrucina, Bojan Vrucina

Hof: Damjan Lebar, Fabian Halvax, Lukas Puntigam (K), Daniel Milak, Valdet Ljatifi, Mitja Semen, Rok Ribic, Ivan Bozic, Philipp Kniewallner, Andreas Glanz, Dario Struski

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller