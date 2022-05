Auswärtssieg: St. Peter/O. nimmt drei Punkte mit nach Hause

Details Sonntag, 01. Mai 2022 19:29

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Tus St. Peter/O. mit 2:1 gegen Dietersdorfer USV Therme Loipersdorf gewann. St. Peter/O. wurde der Favoritenrolle somit gerecht. DUSV Loipersdorf war im Hinspiel gegen Tus St. Peter/O. zu einem knappen 4:3-Sieg gekommen.

St. Peter gewinnt auch gegen den DUSV Loipersdorf

Tilen Klobasa brachte sein Team in der 31. Minute nach vorn. Zur Pause war St. Peter/O. im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Mario Pavec beförderte das Leder zum 2:0 der Gäste über die Linie (58.). In der Nachspielzeit (94.) gelang Simon Kropf der Anschlusstreffer für Loipersdorf. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee stand der Auswärtsdreier für Tus St. Peter/O. Man hatte sich gegen Dietersdorfer USV Therme Loipersdorf durchgesetzt.

DUSV Loipersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Tabelle liegt die Heimmannschaft nach der Pleite weiter auf dem zehnten Rang. Nun musste sich Loipersdorf schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die vergangenen Spiele waren für Dietersdorfer USV Therme Loipersdorf nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Bei St. Peter/O. präsentierte sich die Abwehr angesichts 42 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (47). Tus St. Peter/O. holte auswärts bisher nur zwölf Zähler. Nachdem St. Peter/O. die Hinserie auf Platz sieben abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt Tus St. Peter/O. aktuell den zweiten Rang. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich St. Peter/O. in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Tus St. Peter/O. sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und sieben Niederlagen dazu. St. Peter/O. befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Während DUSV Loipersdorf am nächsten Samstag (19:00 Uhr) bei SU Straden gastiert, duelliert sich Tus St. Peter/O. am gleichen Tag mit SVU Immo Company Halbenrain.

Stimme zum Spiel:

Rudolf Glauninger, sportlicher Leiter St. Peter:

"Der große Platz war zu Beginn eine Herausforderung . Es dauerte zwanzig Minuten bis wir uns zurecht fanden. Unser Tormann war wieder einmal ein sicherer Rückhalt. Leider konnten wir aus einigen Konterchancen nicht das 3:0 machen. Der Anschlusstreffer der Gegner war eigentlich nur mehr Ergebniskosmetik."

Unterliga Süd: Dietersdorfer USV Therme Loipersdorf – Tus St. Peter/O, 1:2 (0:1)

94 Simon Kropf 1:2

58 Mario Pavec 0:2

31 Tilen Klobasa 0:1

Foto: TuS St. Peter