Auswärtsdebakel: Abfuhr für USV Hof bei TUS St. Stefan/R.

Details Sonntag, 29. Mai 2022 17:48

Gegen TUS St. Stefan im Rosental holte sich USV Raiffeisen Hof eine 2:6-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: TUS St. Stefan/R. wurde der Favoritenrolle gerecht. Die Gegner aus Hof hatten nicht den Funken einer Chance.

St. Stefan führte zur Halbzeit mit 2:0

Für das erste Tor sorgte Simon Strohmeier. In der 34. Minute traf der Spieler von St. Stefan/R. nach Vorlage von Kevin Griesmaier ins Schwarze. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Florian Platzer den Vorsprung des Gastgebers auf 2:0 (40.). Mit der Führung für TUS St. Stefan im Rosental ging es in die Kabine.

Für das 1:2 von USV Raiffeisen Hof zeichnete Daniel Milak verantwortlich (60.). Er verwertete einen Elfmeter. Zwei schnelle Treffer von Lorenz Schutte (61.) und David Harb (67.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von TUS St. Stefan/R. Mit dem Treffer zum 2:4 in der 72. Minute machte Milak zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu St. Stefan/R. war jedoch weiterhin groß.

Der Doppelpack von Daniel Milak half Hof nicht

Kurz vor Schluss traf TUS St. Stefan/R. (92.). Vedad Novalic setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für St. Stefan/R. kurz vor dem Abpfiff (93.). Letztlich feierte TUS St. Stefan im Rosental gegen USV Hof nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte TUS St. Stefan/R. im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. St. Stefan/R. beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

USV Raiffeisen Hof muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wenige Spiele vor dem Saisonende rangieren die Gäste im unteren Mittelfeld des Tableaus. In der Verteidigung von USV Hof stimmt es ganz und gar nicht: 51 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nach dem neunten Spiel in Folge ohne Dreier wird USV Raiffeisen Hof nach unten durchgereicht.

Während TUS St. Stefan im Rosental am kommenden Samstag USV Deutsch Goritz empfängt, bekommt es USV Hof am selben Tag mit Dietersdorfer USV Therme Loipersdorf zu tun.

Unterliga Süd: TUS St. Stefan im Rosental – USV Raiffeisen Hof, 6:2 (2:0)

93 Vedad Novalic 6:2

92 Patrick Hoedl 5:2

72 Daniel Milak 4:2

67 David Harb 4:1

61 Lorenz Schutte 3:1

60 Daniel Milak 2:1

40 Florian Platzer 2:0

34 Simon Strohmeier 1:0

Startformationen:

St. Stefan/R.: Jörg Nagl, Patrick Hödl, Simon Strohmeier (K), David Harb, Klaus Trummer, Kevin Griesmaier, Stefan Puffer, Lorenz Schutte, Christian Kurzweil, Kilian Seebacher, Florian Platzer

Hof: Damjan Lebar, Fabian Halvax, Daniel Milak, Valdet Ljatifi, Mitja Semen, Sebastian Graf, Endrit Dvorani, Ivan Bozic (K), Alejandro Vanegas Nino, Philipp Kniewallner, Andreas Glanz



by ReD