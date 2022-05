Wahnsinnspartie: Deutsch Goritz siegt nach fulminanter Aufholjagd gegen St. Margarethen

Details Montag, 30. Mai 2022 10:36

Einen offenen Schlagabtausch boten sich die beiden Kontrahenten bei der Begegnung zwischen dem USV Deutsch Goritz und dem SC St. Margarethen an der Raab. Die Gastgeber gingen 2:0 in Führung, lagen dann 2:3 zurück und kamen schlussendlich noch zu einem klaren 6:3-Erfolg. St. Margarethen muss sich nun mit dem Öffnen des Meistersektes noch zumindestens bis zur nächsten Runde gedulden.

Deutsch Goritz führte nach neun Minuten mit 2:0 - nach 29 Minuten stand es 2:3

Die Hausherren erwischten einen tollen Start und gingen bereits nach sieben Minuten mit 1:0 in Führung. Stefan Denk brachte SC St. Margarethen/R. in der siebten Minute ins Hintertreffen. USV Deutsch Goritz machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Tadej Lukman (9.). Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten:

Patrick Doppelhofer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für St. Margarethen ein (16.). Mario Pollhammer setzte in der 21. Minute noch eins drauf und glich zum 2:2 aus. In Minute 29 sorgte Doppelhofer mit seinem zweiten Tagestreffer für die 3:2 Führung aus Sicht der Auswärtsmannschaft. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Marko Pavic zum 3:3 zugunsten von Deutsch Goritz (40.). Mit diesem Gleichstand ging es auch in die Kabinen.

Die Gastgeber spielten im zweiten Durchgang groß auf

In der zweiten Spielhälfte drückten dann die Hausherren voll drauf und Julian Fortmüller stellte mit dem 4:3 in der 53. Minute die Weichen auf Sieg. Kurz vor dem Ende schoss Stefan Wagner die Kugel zum 5:3 für die Gastgeber über die Linie (86.). Aber eines ging noch bei diesem Spiel - Tadej Lukman traf in der 94. Minute zum 6:3 und erhöhte sein Torkontingent auf sechs Treffer. Deutsch Goritz feierte somit den Heimerfolg und SC St. Margarethen an der Raab musste die Heimreise punktelos antreten..

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich USV Deutsch Goritz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Deutsch Goritz kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon fünf Spiele zurück.

Das Konto von SC St. Margarethen/R. zählt mittlerweile 45 Punkte. Zum Meisterstück fehlt nur noch ein Zähler, dieser soll am Samstag beim Tus St. Peter/O. geholt werden..

Der USV Deutsch Goritz muss am Samstag bei TUS St. Stefan im Rosental ran und will auch dort wieder für Furore sorgen.

Stimme zum Spiel:

Michael Dirnbauer, Obmann Deutsch Goritz:

"Das war ein unglaubliches Spiel. Ich bin extrem stolz auf die Burschen. Sie haben in der zweiten Hälfte ein Feuerwerk abgefeuert."

Tobias Fritsch, Trainer St. Margarethen:

"Wir waren mit der Situation überfordert, den ersten Platz zu fixieren. Wir sind auch schlecht ins Spiel gestartet, haben dann aber Mentalität bewiesen und die Führung erobert. Deutsch Goritz war offensiv richtig gut. Wir haben einen von drei Jokern verspielt, gegen St. Peter wollen wir ein anderes Gesicht zeigen."

Unterliga Süd: USV Deutsch Goritz – SC St. Margarethen an der Raab, 6:3 (3:3)

94 Tadej Lukman 6:3

86 Stefan Wagner 5:3

53 Julian Fortmueller 4:3

40 Marko Pavic 3:3

29 Patrick Doppelhofer 2:3

21 Mario Pollhammer 2:2

16 Patrick Doppelhofer 2:1

9 Tadej Lukman 2:0

7 Stefan Denk 1:0

Startformationen:

Deutsch Goritz: Markus Leber, Marcel Bauer, Stefan Denk (K), Tadej Lukman, Andreas Wagner, Sandi Ceh, Valentin Fortmüller, Julian Fortmüller, Stefan Wagner, Marko Pavic, Christopher Urbanitsch

St. Margarethen/R.: DI Stefan Trummer - Julian Karner, Darko Deranja, Mario Pollhammer, Julian Baumgartner - Alessandro Hofer, Patrick Doppelhofer, Paul Pronegg, Marcello Hofer, Peter Anibas (K) - Bojan Vrucina

by ReD

Foto: Richard Purgstaller