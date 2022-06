Last-Minute-Tor von Grassmugg rettet Tus Kirchbach

Details Sonntag, 05. Juni 2022 21:08

SV JuLuNi Sturm Klöch kam im Gastspiel bei Tus Raiba Kirchbach trotz Favoritenrolle nicht über ein 3:3-Remis hinaus. Tus Kirchbach erwies sich gegen SV Klöch als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Hinspiel hatte SV JuLuNi Sturm Klöch zu Hause mit 5:2 gewonnen.

Marko Slogar brachte Kirchbach per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 31. und 45. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Alen Brumen war es, der in der 67. Minute das Spielgerät im Gehäuse von SV Klöch unterbrachte. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Slogar bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (74.). Christofer Koschatzky verkürzte für Tus Raiba Kirchbach später in der 84. Minute auf 2:3. Christoph Grassmugg, der in der 90. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. SV JuLuNi Sturm Klöch ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Tus Kirchbach noch ein Unentschieden.

Kirchbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam steht mit 13 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz und wird diesen auch nicht mehr verlassen. Die vergangenen Spiele waren für Tus Raiba Kirchbach nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von SV Klöch unteres Mittelfeld. Der Gast verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist Tus Kirchbach zu SV C&P Frannach, gleichzeitig begrüßt SV JuLuNi Sturm Klöch Tus Raiffeisen Paldau auf heimischer Anlage.

Unterliga Süd: Tus Raiba Kirchbach – SV JuLuNi Sturm Klöch, 3:3 (0:2)

90 Christoph Grassmugg 3:3

84 Christofer Koschatzky 2:3

74 Marko Slogar 1:3

67 Alen Brumen 1:2

45 Marko Slogar 0:2

31 Marko Slogar 0:1