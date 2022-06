St. Peter/O. bleibt Herr im eigenen Haus

Details Sonntag, 05. Juni 2022 21:11

Mit St. Peter/O. und SC St. Margarethen/R. trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den Gast schien Tus St. Peter/O. aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich St. Peter/O. als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel hatte St. Margarethen nichts anbrennen lassen und war als 5:0-Sieger vom Platz gegangen.

Die siegreichen Kicker feierten nach dem Spiel ausgiebig.

Mario Pavec machte drei Tore

Vor einer Kulisse von 276 Zuschauern war es Mario Pavec, der das 1:0 für Tus St. Peter/O. erzielte. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Sebastian Riedl trug sich in der 48. Spielminute in die Torschützenliste ein. St. Peter/O. baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Mario Pollhammer beförderte den Ball in der 72. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Heimmannschaft auf 3:0. Für das 1:3 von SC St. Margarethen an der Raab zeichnete Jurica Vrucina verantwortlich (76.). Pavec beseitigte mit seinen Toren (81./94.) die letzten Zweifel am Sieg von Tus St. Peter/O. Am Ende kam St. Peter/O. gegen SC St. Margarethen/R. zu einem verdienten Sieg.

Bei Tus St. Peter/O. präsentierte sich die Abwehr angesichts 52 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (62). Kurz vor Saisonende steht St. Peter/O. mit 39 Punkten auf Platz fünf. In den letzten fünf Partien rief Tus St. Peter/O. konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Mit 45 Punkten steht St. Margarethen auf dem Platz an der Sonne. SC St. Margarethen an der Raab weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und vier Niederlagen vor.

Nächsten Samstag (17:00 Uhr) gastiert St. Peter/O. bei USV Deutsch Goritz, SC St. Margarethen/R. empfängt zeitgleich SU Straden.

Stimme zum Spiel:

Rudolf Glauninger, sportlicher Leiter St. Peter:

"Wir waren klar besser und überlegen. Der Gegner war maßlos überfordert."

Unterliga Süd: Tus St. Peter/O. – SC St. Margarethen an der Raab, 5:1 (1:0)

94 Mario Pavec 5:1

81 Mario Pavec 4:1

76 Jurica Vrucina 3:1

72 Eigentor durch Mario Pollhammer 3:0

48 Sebastian Riedl 2:0

21 Mario Pavec 1:0