Glückliches Ende: Weinrauch erzielt Remis in der Nachspielzeit

Montag, 08. August 2022

Vor 400 Besuchern trennten sich Tus Raiffeisen Paldau und TUS St. Stefan im Rosental mit einer 2:2 Punkteteilung. Am Ende hatten die Gäste ein wenig Glück - der Ausgleichstreffer von Manuel Weinrauch fiel erst in der Nachspielzeit.

400 Besucher sahen eine spannende Begegnung

Der Tus Paldau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Manuel Weinrauch traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Mit einem satten Schuss aus 20 Metern traf er genau ins Eck. Mit dem knappen Vorsprung im Rücken kamen die Hausherren jetzt noch zu einigen Möglichkeiten, brachten das Leder aber nicht im Gehäuse unter. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Klaus Trummer zum Ausgleich für TUS St. Stefan/R. Sein abgefälschter Schuss gelangte über den Heimtormann ins Netz.

Manuel Weinrauch traf doppelt

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Nach dem Wiederbeginn fanden die Gäste besser in die Partie und gingen hoch verdient in Führung. Lorenz Schutte war in der in der 78. Minute zur Stelle und besorgte das 2:1 aus Sicht der Auswärtsmannschaft. Für Paldau avancierte Weinrauch zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:2 (93.) doch noch den Ausgleich erzielte. Er nutzte eine Verwirrung des Gegners und fixierte den 2:2 Endstand.

Tus Raiffeisen Paldau tritt am Samstag bei der Reserve von FC Gleisdorf 09 an. Der nächste Gegner von TUS St. Stefan/R, welcher am 12.08.2022, empfangen wird, ist der SV bestpoint Feldbach.

Stimme zum Spiel:

Edgar Spath, Trainer Paldau:

"Wir waren in der ersten Halbzeit klar spielbestimmend. Im zweiten Durchgang waren die Gäste besser. Das Unentschieden war gerecht, auch wenn der Ausgleich mit etwas Glück in der Nachspielzeit gelungen ist."

Startformationen:

Paldau: Matthias Griesbacher - Michael Tragler, Elias Telser, Heiko Luis Hirschmann (K), Christopher Stark - Christoph Raiser, Sandro Bartelt, Manuel Weinrauch, Manuel Hutter - Edin Selimovic, Vid Kovacec

St. Stefan/R.: Matthias Oliver Saria - Simon Strohmeier (K), Andreas Zirkl - Urban Kolman, Klaus Trummer, Jakob Elias Pfleger, Marcel Suppan, Johannes Sterf , BSc, Kilian Seebacher, Lorenz Schutte - Vedad Novalic

Unterliga Süd: Tus Raiffeisen Paldau – TUS St. Stefan im Rosental, 2:2 (1:1)

93 Manuel Weinrauch 2:2

78 Lorenz Schutte 1:2

42 Klaus Trummer 1:1

4 Manuel Weinrauch 1:0

