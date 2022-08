Souveräner Auswärtserfolg: SV Klöch liest Siebing die Leviten

Details Sonntag, 14. August 2022 14:30

SV JuLuNi Sturm Klöch zeigt sich derzeit in Höchstform und fertigte den USV Siebing am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können. Mit solchen Darbietungen wird es wohl für jeden Gegner schwierig werden, die Klöcher zu stoppen.

Klöch-Goalie René Pösendorfer (hier noch im Dress von Weiz) macht die Schotten dicht und hat bis dato noch kein Gegentor erhalten.

Klöch dominierte das Spiel über die volle Distanz

Die Gäste zeigten sich von der ersten Minute an in Bestform und drückten dem Spiel ihren Stempel auf. Die Hausherren taten sich sehr schwer, etwaige Gegenmaßnahmen gegen die Spielfreude des Gastes einzuleiten. Der SV Klöch ging durch Niko Lesjak in der 27. Minute in Führung. Er zimmerte einen Freistoß unhaltbar ins Tor der Heimischen.

In der 39. Minute erhöhte Mitja Mauko auf 2:0 für den Gast. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Denis Barbic das 3:0 zugunsten des Tabellenprimus (41.). Die Partie war eigentlich zu diesem Zeitpunkt entschieden - die Überlegenheit von SV JuLuNi Sturm Klöch spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Siebing verzeichnete lediglich eine Torchance

Für das 4:0 von SV Klöch sorgte Lukas Engel, der in Minute 75 zur Stelle war. Renato Rumbak gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für SV JuLuNi Sturm Klöch (90.). Mit dem Spielende fuhr SV JuLuNi Sturm Klöch einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Siebing klar, dass gegen SV Klöch heute kein Kraut gewachsen war.

Am kommenden Freitag trifft Siebing auf SVU Immo Company Halbenrain, SV JuLuNi Sturm Klöch spielt am selben Tag gegen Tus St. Peter/O.

Stimme zum Spiel:

Günther Wallner, sportlicher Leiter Klöch:

"Wir haben das Spiel von der 1. bis zur 90. Minute unter Kontrolle gehabt und verdient gewonnen!"

Startformationen:

Siebing: Fabian Simon - Sulaimon Fatai Adedoja, Gregor Hebar, Maximilian Beraus, Lukas Patter, Michael Simon - Nejc Brusar, Marco Mayer (K), Christoph Hainisch, Manuel Posavec - Ales Garmut

Klöch: Rene Pösendorfer - Vedran Keser, Robert Babok, Luka Gorup, Niko Lesjak - Denis Barbic (K), Aljaz Horvat, Renato Rumbak, Damir Bogovic - Marko Slogar, Mitja Mauko

Unterliga Süd: USV Siebing – SV JuLuNi Sturm Klöch, 0:5 (0:3)

90 Renato Rumbak 0:5

75 Lukas Engel 0:4

41 Denis Barbic 0:3

39 Mitja Mauko 0:2

27 Niko Lesjak 0:1

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller