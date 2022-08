Bestens in Schuss: Loipersdorf fertigt Sinabelkirchen 5:1 ab

Details Montag, 15. August 2022 19:53

Dietersdorfer USV Loipersdorf fügte SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen am Sonntag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 5:1.

Loipersdorf legt die Basis für den Erfolg

Zweites Heimspiel und zweiter Sieg, die Dietersdorfer leiden seit Jahren an einer eklatanten Heimschwäche. Gerade beim letzten Spiel am heimischen Rasen gab es wieder einen glanzvollen Sieg. Schon nach 3 Minuten netzte Stefan Andjelic mit einem Weitschuß ein und machte das Konzept von Trainer Ostermann zunichte. Oldie Michael Teuschler stellte in Minute auf 23, die Hausherren wurden immer stärker. Gleich darauf setzte Andrija Novosel einen Freistoß auf die Querlatte doch schon im nächsten Spielzug die Vorentscheidung durch Stefan Andjelic zum 3 : 0. Mit dem 4 : 0 knapp vor der Pause krönte Neuerwerbung Andjelic seine herausragende Leistung.

Sinabelkirchen betreibt Schadensbegrenzung

Doch sie Sinabelkirchner gaben nicht auf und wollten es noch einmal wissen, mehr als das 4 : 0 durch Kresimir Frigas war aber an diesem Tag nicht drinnen. In der 72.Minute kam Marco Kuntaric alleine vor das Gehäuse von David Neuhold konnte sein Abschluß war aber zu schwach. Knapp vor Spielschluß sorgte der zweite Oldi beim DUSV Kapitän Andi Siegl für den Endstand von 5 : 0. Ab nächste Woche rollen die Bagger, das Waldstadion erhält einen neuen Rasen, die Dietersdorfer gastieren in der nächsten Runde in Paldau.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Dietersdorfer USV Loipersdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz.

SV Sinabelkirchen verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem fünften Rang.

DUSV Loipersdorf ist mit sechs Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

Stimme zum Spiel:

Stefan Ortauf, Trainer Loipersdorf:

„Eine starke Offensivleistung meiner Mannschaft und somit ein verdienter Sieg der auch höher hätte ausfallen können“

Startformationen:

Dietersdorfer USV Loipersdorf: Stefan Bauer , MA, Felix Donner, Alex Kanalas, Marco Kuntaric, Stefan Andjelic, Jernej Kočar, Andrija Novosel, Michael Teuschler, DI Andreas Siegl (K), Stefan Erkinger, Manuel Holler

Sinabelkirchen: David Neuhold - Martin Krizmanic, Oliver Graßmugg, Florian Fadinger - Stefan Feiertag (K), Fabio Riedler, Mihai Lucian Ilas, Christopher Ober, Kresimir Frigan, Andreas Mild - Martin Pfeifer



Waldstadion Dietersdorf, 250 Zuseher, SR: Benedikt Weinhandl

Fotocredit: DUSV Loipersdorf