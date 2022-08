Keine Gnade: Halbenrain düpiert Siebing

Details Sonntag, 21. August 2022 10:23

Der Aufsteiger USV Siebing ist in der Liga noch nicht richtig angekommen. Nach der Klatsche in der letzten Runde führte auch der SVU Immo Company Halbenrain die SIebinger nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Aufgrund der Vielzahl an ungenützten Chancen seitens der Hausherren, hatten die Gäste noch Glück, dass sie nicht in ein höheres Debakel schlitterten.

Coach Markus Rosenberger lacht mit seinen Halbenrainern von der Tabellenspitze

Matija Kolar traf kurz vor dem Pausenpfiff zweimal

Von der ersten Minute an, waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft und produzierten Chancen am laufenden Band. Mit einem schnellen Doppelpack kurz vor der Halbzeitpause (40./42.) zum 2:0 schockte Matija Kolar Siebing. Mit der Führung für SV Halbenrain ging es in die Kabine.

Auch im zweiten Spielabschnitt sahen die 250 Besucher einen groß aufgeigenden SV Halbenrain, der mit den Gegnern zwischenzeitlich Katz und Maus spielte. Tine Celec erhöhte in der 59. Minute auf 3:0. Unmittelbar danach (61.) ballerte Samir Krasniqi an die Stange. In der 79. Minute legte Alexander Komatz zum 4:0 zugunsten des Ligaprimus nach.

Halbenrain war über 90 Minuten dominant

Luka Zalokar gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Rosenberger-Elf (82.). Am Ende kam SV Halbenrain gegen USV Siebing zu einem verdienten Sieg.

Bei SVU Immo Company Halbenrain präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (17). Die errungenen drei Zähler gingen für SV Halbenrain einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

In der Defensivabteilung von Siebing knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Drei Spiele und noch kein Sieg: USV Siebing wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Auch Offensiv läufts bei den Siebingern nicht besonders gut - erst einmal hat die Meixner-Elf getroffen.

SV Halbenrain tritt am kommenden Samstag bei Tus St. Peter/O. an, Siebing empfängt am selben Tag USV Raiffeisen Hof.

Stimme zum Spiel:

Markus Rosenberger, Trainer Halbenrain:

"Das war eine klare Angelegenheit. Wenn wir zweistellig gewinnen, dürfen sie sich auch nicht beschweren. Wir waren von der ersten bis zur 90. Minute die bessere Mannschaft."

Unterliga Süd: SVU Immo Company Halbenrain – USV Siebing, 5:0 (2:0)

82 Luka Zalokar 5:0

79 Alexander Komatz 4:0

59 Tine Celec 3:0

42 Matija Kolar 2:0

40 Matija Kolar 1:0

Startformationen:

Halbenrain: Saso Balazic - Aleksander Naric, Jernej Varga, Sebastian Pot, Fabian Vieregg (K), Manuel Komatz - Michael Rodler, Tine Celec, Samir Krasniqi - Luka Zalokar, Matija Kolar

Siebing: Ziga Zupanic - Sulaimon Fatai Adedoja, Gregor Hebar, Maximilian Beraus, Lukas Patter, Michael Simon - Marco Mayer (K), Alexander Sterf, Christoph Hainisch, Manuel Posavec - Ales Garmut

by René Dretnik

Foto: privat