Zittersieg: Tus Paldau kämpft sich zum Heimsieg

Details Montag, 22. August 2022 16:43

Tus Paldau gewann gegen DUSV Loipersdorf mit 2:1 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Obwohl die Spath-Elf nach 50 Minuten bereits mit 2:0 führten, mussten sie bis zum Schluss zittern. Nach dem Anschlusstreffer der Gegner wurde ein Paldauer ausgeschlossen - die Partie war bis zum Ende hochspannend.

Paldau nagelte im ersten Durchgang zweimal an die Stange

Die Gastgeber starteten sehr stark in die Partie und drückten in der Anfangsphase gehörig auf die Tube. Das Ergebnis: Zwei Stangenschüsse und noch weitere vergebene Top-Chancen. In der 29. Minute wurde Vid Kovacec in die Tiefe geschickt und er schloss diese Aktion eiskalt ab. Mit dem knappen 1:0 Vorsprung aus Sicht der Heimischen ging es in die Halbzeitpause.

Auch die Anfangsminuten der zweiten Spielhälfte gehörten den Paldauern: In Minute 50 setzte sich Kovacec auf der rechten Seite durch und schoss trocken ins kurze Eck. Sein Doppelpack sorgte für das 2:0. Mit dieser Führung im Rücken, dachten die Heimischen, dass die Partie schon gegessen sei und traten auch dementsprechend auf.

Platzverweis für Edin Selimovic

Nach einem kapitalen Abspielfehler im Mittelfeld gelangte der Ball zu Stefan Andjelic und er verkürzte auf 1:2 (60.). Nur wenige Minuten später (66.) musste Paldaus Edin Selmivovic die Notbremse ziehen und sah dafür die rote Karte. Mit einem Mann weniger besannen sich die Gastgeber alter Tugenden und mobilisierten nochmals alle Kräfte. So hielt der Spielstand bis zum Schlusspfiff - die drei Punkte blieben in Paldau.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Tus Paldau im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. DUSV Loipersdorf nimmt mit sechs Punkten den dritten Tabellenplatz ein. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Gäste.

Paldau wird am kommenden Freitag von SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen empfangen. Am 28.08.2022 empfängt Loipersdorf in der nächsten Partie SV Feldbach.

Stimme zum Spiel:

Edgar Spath, Trainer Paldau:

"Wir haben 50 Minuten gut gespielt und danach für den Sieg gekämpft."

Unterliga Süd: Tus Raiffeisen Paldau – Dietersdorfer USV Loipersdorf, 2:1 (1:0)

60 Stefan Andjelic 2:1

50 Vid Kovacec 2:0

29 Vid Kovacec 1:0

Startformationen:

Paldau: Matthias Griesbacher - Michael Tragler, Edin Selimovic, Heiko Luis Hirschmann (K) - Michael Stangl, Thomas Lageder, Fabian Markus Grasmug, Manuel Weinrauch, Marcel Rathkolb, Nino Mernik - Vid Kovacec

Dietersdorfer USV Loipersdorf: Stefan Bauer , MA, Felix Donner, Alex Kanalas, Marco Kuntaric, Stefan Andjelic, Jernej Kocar, Andrija Novosel, Michael Teuschler, DI Andreas Siegl (K), Stefan Erkinger, Manuel Holler

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller