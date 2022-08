Gemeindederby: Straden gewinnt den "El clasico"

Details Montag, 22. August 2022 17:42

200 Besucher waren in der St. Puxa-Sportarena vor Ort, als der USV Raiffeisen Hof im Gemeinderby eine 0:3 Niederlage gegen die SU Straden ausfasste. Wie schon in den ersten drei Runden war das Spiel der Hausherren von vielen Eigenfehlern geprägt, die die Gäste eiskalt ausnutzten und bereits in der ersten Halbzeit alles klar machten.

Platzverweis für Matej Vok

Die ersten Minuten waren sich beide Teams ebenbürtig, beide Mannschaften kamen zu guten Möglichkeiten. Nach einem Angriff über die Seite wurde der, im Strafraum mutterseelen alleine stehende Gabriel Tuscher, mustergültig bedient und traf zum 1:0 für Straden (23.). Ein sehr kurioses Tor fiel in der 37. Minute: Nach einem Schuss wollte der Hofer Torhüter Damjan Lebar den Ball aufnehmen - das Spielgerät entglitt ihm und rutschte durch die Beine ins Tor.

0:2 lautetet auch das Zwischenresultat zur Halbzeitpause. Unmittelbar nach dem Wiederbeginn (49.) traf Tuscher wieder und Mit dem 3:0 sicherte Tuscher SU Straden nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (49.), welcher die selbe Entstehung hatte, wie Tor Nummer eins. In der 51. Minute gingen Matej Vok die Nerven durch, er sah für ein Foul die rote Karte.

Gabriel Tuscher markierte einen Doppelpack

Jetzt war es endgültig, um die Hofer geschehen. Sie kamen kaum mehr über die eigene Hälfte hinaus, Straden verwaltete das Ergebnis sehr gut und führ letztlich einen souveränen Erfolg ein. So hatte sich Hof-Coach Zeljko Gasevic das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Chefcoach bei Bad Gleichenberg, Georg Kaufmann sicher nicht vorgestellt.

USV Hof ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte der Gastgeber hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SU Straden im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. SU Straden hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man zwei Niederlagen kassiert.

USV Raiffeisen Hof ist am Samstag auf Stippvisite bei USV Siebing. Die SU Straden gastiert in Deutsch Goritz.

Stimmen zum Spiel:

Zeljko Gasevic, Trainer Hof:

"Bei uns sind drei Stammspieler verletzt. Wie schon in den ersten zwei Spielen schießen wir uns die Tore immer selber. Nach der rote Karte war es dann komplett vorbei mit uns."

Georg Kaufmann, Trainer Straden:

"Nach den beiden Niederlagen war meine Mannschaft ein wenig verunsichert. Der stumpfe Rasen hat es uns nicht leicht gemacht, ein gutes Kombinationsspiel aufzuziehen. Trotzdem haben wir zwei Treffer schön herausgespielt. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Wir haben zu 0 gespielt und die drei wichtigen Derbypunkte hochverdient geholt."

Unterliga Süd: USV Raiffeisen Hof – SU Straden, 0:3 (0:2)

49 Gabriel Tuscher 0:3

37 Tadej Lukman 0:2

23 Gabriel Tuscher 0:1

Startformationen:

Hof: Damjan Lebar - Fabian Halvax, Lukas Puntigam, Daniel Milak, Kevin Poredos, Ivan Bozic - Nevzat Karabulut, Valdet Ljatifi, Matej Vok, Raphael Posch - Mitja Semen (K)

Straden: DI Christoph Maier, Philipp Winkler, Alexander Juri, Thomas Reicht, Michael Reicht, Tadej Lukman, Semir Softic, Marco Paulitsch, Gernot Ranftl (K), Gabriel Tuscher, Uros Bodanec

by René Dretnik

Foto: Dostal