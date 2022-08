Auswärtserfolg: Fürstenfeld entführt drei Punkte aus Gleisdorf

Details Montag, 29. August 2022 09:53

Die Zweitvertretung von Söchau/Fürstenfelder SK gewann gegen die Reserve von FC Gleisdorf 09 mit 3:0 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Christopher Hartinger holt mit seinen Fürstenfeldern den ersten Saisonsieg

100 Besucher sahen einen ungefährdeten Sieg der Gäste

Die Gäste aus Fürstenfeld waren vom Start weg voll im Spiel und kamen bereits in den Anfangsminuten zu einigen Tormöglichkeiten. Es dauerte aber dennoch bis zur 33. Minute ehe Söchau/Fürstenfeld II zum ersten mal jubeln durfte. Lukas Kummer traf nach Zuspiel von Noah Schiffner zum 1:0 für die Gäste. In Minute 41 sah Lorenz Zettel für ein Foul die rote Karte - die Heimmannschaft mussten die restlichen Minuten mit einem Mann weniger bestehen.

Bis zum Pausenpfiff passierte nichts mehr, so ging es mit einem Tor Vorsprung für die Gäste für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang musste das Spiel aufgrund eines Gewitters für kurze Zeit unterbrechen werden, die Akteure mussten in der Kabine warten. In der 62. Minute brachte Schiffner das Netz erneut zum Zappeln.

Lorenz Zettel wurde ausgeschlossen

Nikolaus Pummer stellte schließlich in der 84. Minute den 3:0-Sieg für Söchau/Fürstenfeld II sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Söchau/Fürstenfelder SK II am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Gleisdorf II.

FC Gleisdorf 09 II findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. 3:12 – das Torverhältnis des Gastgebers spricht eine mehr als deutliche Sprache. Vier Spiele und noch kein Sieg: Gleisdorf II wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Söchau/Fürstenfeld II im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz.

FC Gleisdorf 09 II tritt am Freitag, den 02.09.2022, um 19:00 Uhr, bei SV JuLuNi Sturm Klöch an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Söchau/Fürstenfelder SK II Dietersdorfer USV Loipersdorf.

Stimme zum Spiel:

Christopher Hartinger, Trainer Fürstenfeld:

"Die Jungen Wilden in unserem Verein entwickeln sich von Woche zu Woche sehr gut weiter und haben es geschafft gegen einen guten Gegner in Gleisdorf endlich auch voll anzuschreiben und sich für die sehr gute Leistung zu belohnen."

Unterliga Süd: FC Gleisdorf 09 II – Söchau/Fürstenfelder SK II, 0:3 (0:1)

84 Nikolaus Pummer 0:3

62 Noah Fabrizio Schiffner 0:2

33 Lukas Kummer 0:1

Startformationen:

Gleisdorf 09: Georg Gradwohl, Moritz Mauerhofer, Nicola Kolenz (K), Sebastian Skaper, Burak Gül, Felix Mießl, Leon Wlattnig, Raphael Willibald Glanznig, Nazar Gurban, Lorenz Zettel, Leon Pliso

Fürstenfeld: Michael Grassmugg - Marc Krammer, Michael Mock, Emir Poric, Niklas Fasch-Tauschmann, Christoph Lederer (K) - Andre Kaiser, Dzemil Nuhanovic - Noah Fabrizio Schiffner, Julian Seidnitzer, Lukas Kummer

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller