Knappe Geschichte: Ein Tor macht den Unterschied

Details Montag, 29. August 2022 11:27

Am Sonntag trafen Dietersdorfer USV Loipersdorf und SV bestpoint Feldbach aufeinander. Das Match war bereits zur Halbzeit mit 2:1 für den DUSV Loipersdorf entschieden. In der zweiten Hälfte fielen keine Treffer mehr.

Ein besonderes Duell war diese Begegnung für die beiden Trainer: Feldbach-Coach Johann Bez war ja in seiner aktiven Zeit als Spieler einmal für den DUSV tätig und das Felbacher Urgestein Stefan Ortauf schwingt nun schon seit zwei Saisonen das Trainerzepter beim DUSV Loipersdorf. Nichtsdestotrotz hatten beide Coaches ihr Team auf den Sieg gedrillt. Die Hausherren erwischten aber den besseren Start. In der 5. Spielminute versenkte Tarik Abvdibasic das Leder mit einem scharfen Schuss im Feldbacher Gehäuse und stellte auf 1:0.

Nur wenige Minuten später (14.) war es wiederum Abvdibasic, der den Ball im Kasten versenkte und das Zwischenresultat auf 2:0 für die Heimischen korrigierte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Nemanja Gajic in der 26. Minute. Er verkürzte auf 1:2 aus Sicht der Auswärtsmannschaft.

Im zweiten Durchgang sahen die Besucher eine kampfbetonte und zerfahrene Partei, bei der keinem der beiden Mannschaften noch eine Treffer gelang. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht DUSV Loipersdorf nach diesem Erfolg auf Platz drei. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Loipersdorf. Feldbach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die bisherige Saisonbilanz der Gäste bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Am kommenden Samstag tritt Dietersdorfer USV Loipersdorf zum "Stadtwald- Rittscheintalderby" in Söchau bei der Zweitvertretung von Söchau/Fürstenfelder SK an, während SV bestpoint Feldbach einen Tag zuvor den Aufsteiger SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen empfängt.

Stimme zum Spiel:

Stefan Ortauf, Trainer DUSV:

"Die Platzverhältnisse waren ganz schwierig, deshalb war es eine sehr kampfbetonte Partie mit einem knappen aber nicht unverdienten Erfolg für uns."

Unterliga Süd: Dietersdorfer USV Loipersdorf – SV bestpoint Feldbach, 2:1 (2:1)

26 Nemanja Gajic 2:1

14 Tarik Avdibasic 2:0

5 Tarik Avdibasic 1:0

Startformationen:

Dietersdorfer USV Loipersdorf: Stefan Bauer , MA, Felix Donner, Alex Kanalas, Tarik Avdibasic, Marco Kuntaric, Stefan Andjelic, Jernej Kocar, Andrija Novosel, Michael Teuschler, DI Andreas Siegl (K), Stefan Erkinger

Feldbach: Sasa Dreven - Nemanja Gajic, Domagoj Pokupic, Daniel Himmler, Matija Tusek - Josip Kozic (K), Patrick Flasser, Moritz Iber - Diego Wendel De Souza Silva, David Stefan Grain-Hainz, Michael Simut

by ReD

Foto: Dostal