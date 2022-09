Pavec schnürt Doppelpack gegen USV Hof

Details Montag, 05. September 2022 09:02

Am Samstag trafen USV Hof und Tus St. Peter/O. vor 150 Zusehern aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 3:1 für sich. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: St. Peter/O. wurde der Favoritenrolle gerecht.

In der 17. Minute traf Riedl nur auf Aluminium und verpasste es damit, sein Team in Führung zu schießen. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Kevin Poredos sein Team in der 36. Minute. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Tilen Klobasa schoss für Tus St. Peter/O. in der 46. Minute das erste Tor, als er einen Freistoß versenkte. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Mario Pavec schnürte einen Doppelpack (60./83.), sodass St. Peter/O. fortan mit 3:1 führte. Am Schluss siegte Tus St. Peter/O. auswärts gegen USV Raiffeisen Hof und durfte sich von den mitgereisten Fans feiern lassen.

USV Hof findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Heimteams im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 19 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Unterliga Süd. In dieser Saison sammelte USV Hof bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich St. Peter/O. in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Tus St. Peter/O. ist die funktionierende Defensive, die erst drei Gegentreffer hinnehmen musste. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Tus St. Peter/O.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von USV Raiffeisen Hof. Nach der Niederlage gegen St. Peter/O. ist USV Hof aktuell das defensivschwächste Team der Unterliga Süd. Nur einmal ging USV Raiffeisen Hof in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Kommenden Samstag (19:00 Uhr) tritt USV Hof bei TUS St. Stefan im Rosental an. Nächsten Dienstag (19:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Tus St. Peter/O. mit SVU Immo Company Halbenrain.

Unterliga Süd: USV Raiffeisen Hof – Tus St. Peter/O, 1:3 (1:1)

83 Mario Pavec 1:3

60 Mario Pavec 1:2

46 Tilen Klobasa 1:1

36 Kevin Poredos 1:0