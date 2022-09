Wichtige drei Punkte: USV Hof siegt bei TUS St. Stefan/R.

Details Sonntag, 11. September 2022 11:54

Die Differenz von einem Treffer brachte USV Hof gegen St. Stefan/R. den Dreier. Das Match endete mit 1:0. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Von Beginn an taten sich beide Teams sehr schwer, man merkte es den Mannschaften an, dass sie derzeit ihrer Form hinterherhinken. Zusätzlich ließen auch die Platzverhältnisse kein gutes Spiel zu - beide Teams versuchten ausschließlich mit hohen und weiten Bällen zum Ziel zu gelangen.

Der Rasen ist in keinem guten Zustand. Eventuell sollten sich die Hausherren über einen Greenkeeper unterhalten. Sebastian Graf, Ticker-Reporter

Der Führungstreffer für die Gäste fiel dann dennoch aus einer der wenigen herausgespielten Aktionen. Nach einer Ballerorberung im Mittelfeld schickten die Hofer ihren Stürmer Mirja Semen in die Tief und er schloss eiskalt ab. (36.) Da es die Führenden jetzt verabsäumten den Sack zuzumachen und sehr tief standen, bekamen die Heimischen nun Oberwasser - die Chancen wurden aber zu uneffizient fertig gespielt. So fielen auch nach der Rückkehr aus der Kabine keine weiteren Tore; dem USV Raiffeisen Hof reichte der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

TUS St. Stefan im Rosental findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Dem Heimteam muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Unterliga Süd markierte weniger Treffer als TUS St. Stefan/R.

USV Hof muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschten die Gäste im Klassement nach vorne und belegen jetzt den neunten Tabellenplatz.

Fünf Spiele und noch kein Sieg: St. Stefan/R. wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. In dieser Saison sammelte USV Hof bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen.

TUS St. Stefan im Rosental tritt am kommenden Samstag bei SU Straden an, USV Raiffeisen Hof empfängt am selben Tag die Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09.

Stimme zum Spiel:

René Schicker, Trainer Hof

"Die Leidenschaft meiner Mannschaft am Platz war hervorragend. SIe sind defensiv sehr kompakt gestanden, haben ein perfektes Zweikampfverhalten an den Tag gelegt. Deshalb sind wir als Sieger vom Platz gegangen. Ich freue mich für die Jungs, sie haben zu Null gespielt, das war sehr wichtig! So soll es weitergehen."

Unterliga Süd: TUS St. Stefan im Rosental – USV Raiffeisen Hof, 0:1 (0:1)

36 Mitja Semen 0:1

Startformationen:

TUS St. Stefan/R.: Christian Simon, Simon Strohmeier (K), David Harb, Klaus Trummer, Stefan Puffer, Elias Neubauer, Simon Nagl, Andreas Zirkl, Marcel Suppan, Kilian Seebacher, Lorenz Schutte

Hof: Damjan Lebar - Fabian Halvax, Lukas Puntigam (K), Daniel Milak, Ales Kalamar, Kevin Poredos, Ivan Bozic - Nevzat Karabulut, Valdet Ljatifi, Matej Vok - Mitja Semen

by René Dretnik