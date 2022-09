Zweiter Sieg in Serie: Siebing rückt auf Platz acht vor

Details Sonntag, 11. September 2022 12:13

Vor 200 Besuchern verlor der USV Deutsch Goritz am vergangenen Freitag zu Hause gegen den USV Siebing. Dieser 2:0 Auswärtserfolg ist für die Gäste gleichbedeutend mit dem zweiten Sieg in Folge. Der Aufsteiger ist nunmehr in der Liga angekommen.

Mit stolzer Brust waren die Gäste aus Siebing zu diesem Spiel angetreten, der erste Saisonsieg vergangene Woche hatte den Siebingern ihr Selbstvertrauen wieder zurückgebracht. Allerdings begann die Auswärtself, gecoacht vom sportlichen Leiter Hannes Fauland, da sich Trainer Meixner auf Urlaub befand, sehr fehlerhaft im Spielaufbau. So kamen die Heimischen in in der Anfangsphase zu guten Möglichkeiten.

Vor dem Tor waren aber die Gäste gefährlicher - Gregor Hebar steckte in der 38. Minute perfekt durch und Ales Garmut traf zum 0:1 für den USV Siebing. Mit diesem Zwischenresultat verabschiedeten sich die Protagonisten zum Pausentee.

Das Derby bietet alles. Harte Zweikämpfe, hitzige Diskussionen und tolle Stimmung. Deutsch Goritz mit dem Druck und Siebing immer brandgefährlich. M Leibnitzer, Ticker-Reporter

Auch nach dem Wiederbeginn wurde den 200 Besuchern ein attraktives und rassiges Derby geboten, bei dem sich beide Teams nichts schenkten. In Minute 72 stellte Nejc Brusar die Weichen auf Sieg - sein Pass gelangte zu Marko Panikvar und der Stürmer drückte den Ball zum 2:0 über die Linie. In den 90 Minuten war USV Siebing im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als USV Deutsch Goritz und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

Deutsch Goritz belegt momentan mit neun Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 11:11 ausgeglichen. In dieser Saison sammelten die Gastgeber bisher drei Siege und kassierten drei Niederlagen. Die Lage von USV Deutsch Goritz bleibt angespannt. Gegen Siebing musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte USV Siebing im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Siebing bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und drei Pleiten.

Deutsch Goritz stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei SV bestpoint Feldbach vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt USV Siebing Tus St. Peter/O.

Stimme zum Spiel:

Johannes Fauland, sportlicher Leiter Siebing:

"Wir haben defensiv gut gespielt. Wir haben über den Kampf unsere letzten beiden Spiele gewonnen. Wir sind froh, dass wir endlich in der Liga angekommen sind. So soll es jetzt weiter gehen."

Unterliga Süd: USV Deutsch Goritz – USV Siebing, 0:2 (0:1)

74 Marko Panikvar 0:2

35 Ales Garmut 0:1

Startformationen:

Deutsch Goritz: Heribert Lerner, Marcel Gider (K), Sandi Ceh, Mladen Hasija, Patrick Zirngast, Valentin Fortmüller, Julian Fortmüller, Stefan Wagner, Julian Puntigam, Marko Pavic, Christopher Urbanitsch

Siebing: Fabian Simon - Sulaimon Fatai Adedoja, Gregor Hebar, Lukas Patter, Michael Simon - Nejc Brusar, Marco Mayer (K), Alexander Wolfgang Fuchs, Christoph Hainisch - Marko Panikvar, Ales Garmut

by René Dretnik