Gelungener Zisser-Einstand: Frühes Tor von Silva reicht SV Feldbach zum Sieg

Details Montag, 26. September 2022 19:54

Ein Tor machte den Unterschied – SV Feldbach siegte mit 1:0 gegen die Reserve von Söchau/Fürstenfelder SK. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Allerdings wäre bei dieser Begegnung für die Gäste mehr drinnen gewesen - sie waren über 90 Minuten die überlegenere Mannschaft.

Neo-Coach Michael Zisser feiert mit seinen Feldbachern im ersten Spiel den ersten Sieg

Söchau/Fürstenfeld II geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Diego Wendel De Souza Silva das schnelle 1:0 für Feldbach erzielte. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte SV bestpoint Feldbach der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn - wohl auch, weil die Gäste im zweiten Durchgang eine Vielzahl an Chancen ausließen.

Feldbach mit der Führung gut bedient DerReporter, Ticker-Reporter

Für das Heimteam gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Feldbach deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist SV Feldbach in diesem Ranking auf.

Der Angriff ist bei Söchau/Fürstenfelder SK II die Problemzone. Nur sechs Treffer erzielten die Gäste bislang. Söchau/Fürstenfeld II taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Diego Wendel (hier noch im Dress von Kalsdorf) sorgte für das einzige Tor im Spiel

Mit diesem Sieg zog SV bestpoint Feldbach an Söchau/Fürstenfelder SK II vorbei auf Platz neun. Söchau/Fürstenfeld II fiel auf die zwölfte Tabellenposition. Söchau/Fürstenfelder SK II musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Söchau/Fürstenfeld II insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Zwei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SV Feldbach bei.

Feldbach ist am Samstag (16:00 Uhr) bei SV JuLuNi Sturm Klöch zu Gast. Am Dienstag empfängt Söchau/Fürstenfelder SK II Tus Raiffeisen Paldau.

Unterliga Süd: SV bestpoint Feldbach – Söchau/Fürstenfelder SK II, 1:0 (1:0)

9 Diego Wendel De Souza Silva 1:0

Startformationen:

SV bestpoint Feldbach: Sasa Dreven - Niklas Rohrbacher, Nemanja Gajic, Domagoj Pokupic, Matija Tusek - Stas Dobaj, Josip Kozic (K), Marcel Bez, Berdan Karadag, Patrick Flasser - Diego Wendel De Souza Silva

Söchau/Fürstenfelder SK II: Michael Grassmugg (K) - Niklas Fasch-Tauschmann, Zan Cater - Andre Kaiser, Jonas Leitgeb, Dzemil Nuhanovic, Bojan Peter Muzsi, Mario Hirt - Jan Stiegler, Julian Seidnitzer, Nikolaus Pummer

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller