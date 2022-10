Kurz vor Schluss: Semen verhilft Hof zum Sieg

Details Montag, 10. Oktober 2022 14:46

Mit 1:2 verlor Tus Raiffeisen Paldau am vergangenen Samstag zu Hause gegen USV Raiffeisen Hof. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Nach dem Spiel analysierten die beiden Trainer Edgar Spath und René Schicker gemeinsam das Geschehen am Feld

Mitja Semen zeichnete für einen Doppelpack verantwortlich

Mitja Semen brachte den Ball - nach einem Abspielfehler des Paldauer Keepers Matthias Griesbacher - zum 1:0 zugunsten von USV Hof über die Linie (23.). Hof war in der ersten Hälfte sehr dominant, Paldau hatte nichts entgegenzusetzen. Somit hatten die Gäste zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Im zweiten Durchgang fanden die Hausherren besser ins Spiel, die Hofer hatten leichte körperliche Defizite und konnten nicht mehr so aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Das 1:1 von Tus Paldau stellte Christoph Raiser sicher (60.). Nach einem Diagonalpass brachte er die Kugel im gegnerischen Gehäuse unter.

Hof holte aus den letzten fünf Spielen neun Punkte

Ein blitzsauber ausgeführter konnter führte zum späten Treffer von Semen, der in der Schlussphase erfolgreich war (90.), und das Resultat auf 1:2 korrigierte. Schließlich sprang für USV Hof gegen Paldau ein Dreier heraus. Tus Raiffeisen Paldau belegt mit 14 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Die Situation bei der Heimmannschaft bleibt angespannt. Gegen USV Raiffeisen Hof kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte USV Hof im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. USV Raiffeisen Hof befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Nächster Prüfstein für Tus Paldau ist SVU Immo Company Halbenrain (Mittwoch, 19:30 Uhr). USV Hof misst sich am selben Tag mit der Reserve von FC Gleisdorf 09 (19:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

Edgar Spath, Trainer Paldau:

"Erste Halbzeit war es ein sehr schwaches Spiel von meiner Mannschaft. Das 0:1 fällt nach einem Abspielfehler des Tormann und die Hofer nutzten diese Chance. Wir sind das besser in die zweite Hälfte gestartet, kamen kamen auch zur einen oder anderen Chance. Leider konnten wir einen Konter der Gäste nicht aufhalten und so kamen sie noch zum Sieg in letzter Minute."

René Schicker, Trainer Hof:

"Wir waren schon in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und sind auch verdient mit 1:0 in die Pause gegangen! In der zweiten Hälfte sind wir körperlich zurückgefallen und nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen! Am Schluss hatten wir dass glücklichere Ende. Wir freuen uns über den zweiten Sieg in Folge und werden am Mittwoch versuchen, gleich einen weiteren einzufahren."

Unterliga Süd: Tus Raiffeisen Paldau – USV Raiffeisen Hof, 1:2 (0:1)

90 Mitja Semen 1:2

60 Christoph Raiser 1:1

23 Mitja Semen 0:1

Startformationen:

TUS Raiffeisen Paldau: Matthias Griesbacher - Edin Selimovic, Elias Telser, Heiko Luis Hirschmann (K) - Michael Stangl, Christoph Raiser, Thomas Lageder, Fabian Markus Grasmug, Manuel Weinrauch - Vid Kovacec, Patrick Riegler

Hof: Damjan Lebar - Fabian Halvax (K), Daniel Milak, Rok Ribic, Ales Kalamar, Kevin Poredos, Ivan Bozic - Nevzat Karabulut, Matej Vok, Raphael Posch - Mitja Semen

by René Dretnik

Foto: privat