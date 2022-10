Kein Erbarmen: St. Peter/O. gewährt lediglich einen Ehrentreffer

Details Samstag, 15. Oktober 2022 22:35

Der Dietersdorfer USV Loipersdorf ging im Spitzenspiel der Unterliga Süd mit 1:7 gegen Tus St. Peter/O. unter und büßte damit die Tabellenführung ein. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte St. Peter/O. den maximalen Ertrag und feierte einen fulminanten Kantersieg

St. Peter am Ottersbach überrollte den Tabellenführer

St. Peter führte bereits nach 15 Minuten mit 2:0

Die Gastgeber zeigten von Beginn, wer der Herr im Hause ist und gingen bereits nach zwölf Minuten durch Johannes Glauninger in Führung. Das 1:0 war das Verdienst von Johannes Glauninger. Bereits in der 15. Minute erhöhte Luka Lamac den Vorsprung von Tus St. Peter/O und ließ die 327 Zuschauer, zumindestens jenen Teil, dessen Herz für die Hausherren schlug, jubeln.

Mit dem 3:0 durch Mario Pavec schien die Partie bereits in der 37. Minute mit dem Heimteam einen sicheren Sieger zu haben. St. Peter/O. dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Auch nach dem Seitenwechsel entpuppten sich die Heimischen als unfreundliche Gastgeber und verweigerten jegliche Geschenke. Zwei schnelle Treffer von Tilen Klobasa (53.) und Pavec (59.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von Tus St. Peter/O.

Mario Pavec traf dreimal - Luka Lamac steuerte zwei Tore bei

Kevin Janisch erzielte in der 61. Minute den Ehrentreffer für DUSV Loipersdorf - mehr war aber für die Gäste nicht mehr drinnen. Mit zwei schnellen Treffern von Pavec (77.) und Klobasa (80.) machte St. Peter/O. deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Mit dem Spielende fuhr St. Peter/O. einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Loipersdorf klar, dass gegen Tus St. Peter/O. heute kein Kraut gewachsen war.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Dietersdorfer USV Loipersdorf festigte Tus St. Peter/O. den dritten Tabellenplatz. Offensiv konnte St. Peter/O. in der Unterliga Süd kaum jemand das Wasser reichen, was die 32 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die bisherige Spielzeit von Tus St. Peter/O. ist weiter von Erfolg gekrönt. St. Peter/O. verbuchte insgesamt acht Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Tus St. Peter/O. seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Nach elf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für DUSV Loipersdorf 27 Zähler zu Buche.

St. Peter/O. tritt am Freitag, den 21.10.2022, um 19:00 Uhr, bei SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen an. Zwei Tage später (11:00 Uhr) empfängt Loipersdorf TUS St. Stefan im Rosental.

Stimme zum Spiel:

Rudolf Glauninger, sportlicher Leiter St. Peter:

"Wir haben den Gegner überrollt. Der DUSV Loipersdorf hatte nicht den Ansatz einer Chance."

Unterliga Süd: Tus St. Peter/O. – Dietersdorfer USV Loipersdorf, 7:1 (3:0)

80 Tilen Klobasa 7:1

77 Mario Pavec 6:1

61 Kevin Janisch 5:1

59 Mario Pavec 5:0

53 Tilen Klobasa 4:0

37 Mario Pavec 3:0

15 Luka Lamac 2:0

12 Johannes Glauninger 1:0

Startformationen:

St. Peter/O.: Alen Grusovnik, Luka Lamac, Johannes Glauninger (K), Manuel Prisching, Christoph Oliver Heritsch, David Kurzweil, Sebastian Riedl, Mario Pavec, Patrick Krobath, Daniel Hirnschall, Tilen Klobasa

Dietersdorfer USV Loipersdorf: Johannes Weiß, Felix Donner, Alex Kanalas, Tarik Avdibasic, Stefan Andjelic, Jernej Kocar, Andrija Novosel, Michael Teuschler, DI Andreas Siegl (K), Stefan Erkinger, Manuel Holler

by René Dretnik

Foto: TUS St. Peter/Glauninger