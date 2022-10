Poredos on fire: Hof schießt Tore am laufenden Band

Details Samstag, 22. Oktober 2022 19:32

USV Hof führte die Zweitvertretung von Söchau/Fürstenfelder SK nach allen Regeln der Kunst mit 7:2 vor. USV Raiffeisen Hof ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Söchau/Fürstenfeld II einen klaren Erfolg. Nach 16 Minuten war der Fisch eigentlich schon geputzt - da führten die Gäste bereits mit 4:0.

Zur Halbzeit stand es bereits 6:0 für Hof

USV Hof legte los wie die Feuerwehr und ging durch einen Doppelschlag (8./13.) von Kevin Poredos mit 2:0 in Führung. Beide Treffer können unter die Kategorie "Traumtor" eingeordnet werden und waren nahezu ident. Nach einem langen Pass übernahm er den Ball direkt und überhob den Torhüter aus vollem Lauf. Weiter gings in Richtung Box der Heimischen - die Fürstenfelder Verteidigung entpuppte sich als sehr gastfreundlich und lud zum Tag der offenen Tür.

80 Zuschauer sahen, wie Matej Vok das 3:0 für die Gäste markierte. Nach einem verschossenen Elfmeter traf er im Nachschuss. Auch dieses Tor fiel in der 14. Minute. Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Rok Ribic (16.) und Fabian Halvax (26.) - jetzt stand es 5:0 für die Gäste.

Doch Poredos hatte noch nicht genug und legte in der 44. Minute noch einen Treffer nach. Angesichts der desolaten Vorstellung von Söchau/Fürstenfelder SK II in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für USV Raiffeisen Hof in die Pause und niemand unter den 80 Besuchern glaubte jetzt noch an einen Sieg der Heimischen. Trotzdem waren auch sie einmal erfolgreich - Emir Porec zeichnete für den Fürstenfelder Ehrentreffer verantwortlich (76.)

Kevin Poredos erzielte einen lupenreinen Hattrick

Als Alejandro Vanegas Nino schließlich den gegnerischen Schlussmann zum 7:1 für USV Hof (81.) bezwang, war der Fisch bereits geputzt. Kurz vor Ultimo war noch Christoph Lederer zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Söchau/Fürstenfeld II verantwortlich (84.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr USV Raiffeisen Hof einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Söchau/Fürstenfelder SK II kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Lage der Gastgeber bleibt angespannt. Gegen USV Hof musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

USV Raiffeisen Hof schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 33 Gegentore verdauen musste. Fünf Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat USV Hof derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von USV Raiffeisen Hof konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

USV Hof setzte sich mit diesem Sieg von Söchau/Fürstenfeld II ab und nimmt nun mit 16 Punkten den siebten Rang ein, während die Zweitvertretung von Fürstenfeld weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag tritt Söchau/Fürstenfeld II bei SU Straden an, während USV Raiffeisen Hof zwei Tage später SV JuLuNi Sturm Klöch empfängt.

Stimme zum Spiel:

René Schicker, Trainer Hof:

"Es war auch für mich sehr überraschend, dass das Spiel so ausgegangen ist. Wir mussten einige Umstellungen vornehmen, drei Stammspieler fehlten aufgrund einer Verletzung. Der Spielverlauf war auf unserer Seite, wenn du nach sieben Minuten in Führung gehst ist es einfach. WIe wir uns in der ersten Halbzeit präsentiert war unglaublich. Sechs Tore in einem Spielabschnitt - das erlebst du nicht alle Tage. Besonders stolz macht mich der Auftritt von Tobias Scherberl, er hat das erstemal von Beginn an gespielt und seine Sache richtig gut gemacht."

Unterliga Süd: Söchau/Fürstenfelder SK II – USV Raiffeisen Hof, 2:7 (0:6)

84 Christoph Lederer 2:7

81 Alejandro Vanegas Nino 1:7

76 Emir Poric 1:6

44 Kevin Poredos 0:6

26 Fabian Halvax 0:5

16 Rok Ribic 0:4

13 Matej Vok 0:3

13 Kevin Poredos 0:2

8 Kevin Poredos 0:1

Startformationen:

Söchau/Fürstenfelder SK II: Michael Grassmugg - Zan Cater, Niklas Fasch-Tauschmann, Christoph Lederer (K), Michael Mock, Emir Poric - Andre Kaiser, Jonas Leitgeb, Dzemil Nuhanovic - Nikolaus Pummer, Lukas Kummer

Hof: Damjan Lebar - Fabian Halvax (K), Daniel Milak, Rok Ribic, Ales Kalamar, Kevin Poredos - Nevzat Karabulut, Endrit Dvorani, Matej Vok, Raphael Posch - Tobias Scherberl



by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller und USV Hof