Zwei Spiele vier Punkte - Trainer Fuchs bringt Straden den Erfolg zurück

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 16:24

Am Freitag trafen SV bestpoint Feldbach und SU Straden aufeinander. Bereits nach fünf Minuten lagen die Gäste mit 2:0 in Front und konnten sich deshalb auch den Luxus einen verschossenen Elfmeters leisten. Schlussendlich entschied der Gast das Match mit 3:1 für sich.

Straden freut sich über die Miniserie und ist seit zwei Runden ungeschlagen

Die SU Straden erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michael Reicht traf in der zweiten Minute nach einem Eckball zur frühen Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Tadej Lukman schnürte einen Doppelpack (5./23.), sodass SU Straden fortan mit 3:0 führte. Beide Tore fielen ähnlich, nach einem Lochpass marschierte der Stürmer einfach munter auf den Tormann los und drückte die Kugel über die Linie. Ein schön angetragener Freistoß war die einzige Ausbeute der Gäste in der ersten Halbzeit. Der dominante Vortrag von SU Straden im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Für die zweite Halbzeit hatte sich Feldbach-Coach Michael Zisser eine andere Taktik überlegt, tauschte drei neue Spieler ein und schickt Matija Tusek vom Flügel ins Zentrum. Diese Veränderung brachte kurzzeitig auch Erfolg, Tusek versenkte den Ball in der 55. Minute im Netz von SU Straden und verkürzte auf 3:1. Feldbach hatte jetzt zwar erheblich mehr Ballbesitz, kam aber selten in die Gefahrenzone. Straden verschoss noch einen Elfmeter - mehr tat sich bis zum Schlusspfiff des Unparteiischen nicht mehr. Die Partie endete mit 3:1 aus Sicht der SU Straden.

Tadej Lukman markierte einen Doppelpack und verschoss einen Elfmeter

Feldbach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Offensive des Gastgebers strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass SV bestpoint Feldbach bis jetzt erst 14 Treffer erzielte.

SU Straden muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SU Straden in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft SV Feldbach auf USV Siebing, SU Straden spielt tags zuvor gegen die Reserve von Söchau/Fürstenfelder SK.

Stimme zum Spiel:

Klaus Fuchs, Trainer Straden:

"Die Burschen sind jetzt wieder gierig nach Punkten und treten sehr diszipliniert auf. Sie halten die Positionen besser als vorher und haben den nötigen Ernst und die Einstellung. Wir müssen unsere Leistung der letzten beiden Runden auch zum Herbsaisonabschluss im eigenen Stadion bestätigen."

Unterliga Süd: SV bestpoint Feldbach – SU Straden, 1:3 (0:3)

55 Matija Tusek 1:3

23 Tadej Lukman 0:3

5 Tadej Lukman 0:2

2 Michael Reicht 0:1

Startformationen:

SV bestpoint Feldbach: Sasa Dreven - Niklas Rohrbacher, Nemanja Gajic, Domagoj Pokupic, Matija Tusek - Stas Dobaj, Josip Kozic (K), Berdan Karadag, Patrick Flasser - Diego Wendel De Souza Silva, David Stefan Grain-Hainz

SU Bund Straden: DI Christoph Maier, Philipp Winkler, Alexander Juri, Thomas Reicht, Leon Winkler, Michael Reicht, Tadej Lukman, Semir Softic, Gabriel Tuscher, Marco Paulitsch, Gernot Ranftl (K)

by René Dretnik

Foto: SU Straden/privat