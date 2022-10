Loipersdorf ist wieder Tabellenführer der Unterliga Süd

Details Montag, 24. Oktober 2022 21:52

Beim einzigen Sonntagspiel in der Unterliga Süd traf der DUSV Loipersdorf auf den TUS St. Stefan/Rosental. Dabei schaffte es der Gastgeber, mit einer gehörigen Portion Glück, drei Punkte an Land zu ziehen. Zweimal gelang es dabei einen Rückstand aufzuholen bzw. dann im Finish den Siegestreffer sicherzustellen. Was dann mit sich brachte, dass die Loipersdorfer eine Runde vor dem Herbst-Kehraus wiederum die Tabellenspitze erklimmen konnten.

Die Gäste geben eine blendende Figur ab

Auf Grund der Ausgangslage Zweiter gegen 9.ten erwarteten sich viele eine klare Sache für die Hausherren, doch die Gäste aus St.Stefan zeigten von Anfang an dass sie die Punkte nicht herschenken wollten. In der ersten Halbzeit gabs keine einzige Torchance für die Dietersdorfer, während St.Stefan 2 – 3 Sitzer auslies. In der 17.Minute zeigte Schiedsrichter Weinhandl zuerst auf den Elferpunkt nahm diese Entscheidung nach Rücksprache mit dem Linienrichter aber wieder zurück und entschied auf Eckball, somit ging es mit 0:0 in die Kabinen.

Im zweiten Abschnitt kam es gleich zu fünf Treffern

In der 2.Hälfte kamen auch die Hausherren besser ins Spiel doch den Führungstreffer erziehlte in der 58.Minute Marcel Suppan. Die Hausherren konnten aus einem abgefälschten Freistoss durch Alex Kanals (65.) ausgleichen 1:1. Nun drückte der DUSV doch wieder waren es die Gäste die in Minute 79 durch Andreas Zirkl auf 1:2 stellten. Die Dietersdorfer gaben aber nicht auf und so konnte Tarik Avdibasic (83.) mit einem Kopfball ausgleichen. Das wars aber noch nicht denn gleich darauf setzt Manuel Holler seinen Kollegen Andrija Novosel mit einem Stangler ein der der erziehlte den Endstand von 3:2 (85).Die Überspielzeit brachte nichts ein uns so freuten sich die Hausherren über den 6.Heimsieg im 6.Heimspiel während die St.Stefaner mit der Schiedsrichterleistung haderten. Nächste Woche muss der DUSV in Gleisdorf antreten währen St.Stefan auf Sinabelkirchen trifft.

Ferdinand Liendl, Obmann Loipersdorf:

"Heute war Fortuna eindeutig auf unserer Seite, aber man hat gesehen auch wenn`s nicht läuft kämpft die Mannschaft bis zu letzten Minute."

DUSV LOIPERSDORF - TUS ST. STEFAN/R. 3:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (58. Suppan), 1:1 (65. Kanalas), 1:2 (79. Zirkl), 2:2 (83. Avdibasic), 3:2 (85. Novosel)

Startformationen:

Dietersdorfer USV Loipersdorf: Stefan Bauer , MA, Alex Kanalas, Tarik Avdibašić, Marco Kuntaric, Stefan Andjelic, Kevin Janisch, Jernej Kočar, Andrija Novosel, Michael Teuschler, DI Andreas Siegl (K), Stefan Erkinger

TUS St. Stefan/R.: Christian Simon, Simon Strohmeier (K), David Harb, Klaus Trummer, Jakob Elias Pfleger, Stefan Puffer, Elias Neubauer, Andreas Zirkl, Marcel Suppan, Johannes Sterf , BSc, Lorenz Schutte

Waldstadion Dietersdorf, 150 Zuseher, SR: Benedikt Weinhandl

by: Roo