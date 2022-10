Toller Auftritt: Tus Paldau zwingt St. Peter/O. in die Knie

Details Samstag, 29. Oktober 2022 12:27

Tus Paldau erreichte einen 3:1-Erfolg bei St. Peter/O. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Tus St. Peter/O, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Paldau traf binnen zehn Minuten dreimal

Bereits nach sieben Minuten hatten die Gäste die erste Möglichkeit - sie blieb aber ungenützt. Nur zwei Minuten später war es Mario Pavec, der aufeinmal mutterseelenallein vor Torhüter Mario Neumeister auftaucht, der Paldauer Schlussmann blieb aber Sieger und parierte die Chance mit Bravour. Paldau war gut auf die Spielweise der Heimischen, die mit weiten diagonalen Bällen versuchten, Pavec in Szene zu setzen, eingestellt. So gingen sie auch in der 16. Minute glücklich, aber verdient in Führung:

Nach einem blitzsauberen Konter zog Patrick Riegler von der linken Seite ab - der Ball touchierte die Stange und sprang zu Torhüter Nino Irgolic - er wehrte die Kugel unglücklich ins eigene Tor ab. In ähnlicher Tonart ging es weiter - Paldau war ab sofort voll am Drücker. Nach einem schönen Pass in die Tiefe schnappte sich Vid Kovacec die Kugel und beförderte das Leder zum 2:0 des Gasts über die Linie (20.). Mit dem 3:0 durch Patrick Riegler schien die Partie bereits in der 25. Minute mit Tus Raiffeisen Paldau einen sicheren Sieger zu haben. Nach einem langen Ball gelangte das Spielgerät zu ihm und er schloss diese Aktion mit einem Zauberhaken ab und drückte die Kugel über die Linie. Zur Halbzeit blickte Tus Paldau auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Im zweiten Durchgang haderten beide Teams mit der Chancenverwertung

In den zweiten 45 Minuten blieb das Spiel ähnlich aggressiv und rassig. Paldau vergab zwei gute Chancen nach einem Konter und die Heimischen waren bei diesem Spiel, mit Ausnahme von Mario Pavec offensiv zu harmlos. Der St. Peterer Stürmer ließ sich nämlich in der 70. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:3 für die Gastgeber. Obwohl Paldau nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Tus St. Peter/O. zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Der Patzer von St. Peter/O. zog im Klassement keine Folgen nach sich. Acht Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto. Die Situation bei Tus St. Peter/O. bleibt angespannt. Gegen Tus Raiffeisen Paldau kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Tus Paldau in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Paldau verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Mit fünf von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Tus Raiffeisen Paldau noch Luft nach oben.

Stimme zum Spiel:

Edgar Spath, Trainer Paldau:

"Das war ein erfolgreicher Abschluss eines langen und intensiven Jahres. Man kann auf die Mannschaft stolz sein, sie hat immer an sich geglaubt, niemals aufgegeben. Gegen einen sehr guten Gegner zum Abschluß noch drei Punkte zu holen ist besonders erwähnenswert."

Unterliga Süd: Tus St. Peter/O. – Tus Raiffeisen Paldau, 1:3 (0:3)

70 Mario Pavec 1:3

25 Patrick Riegler 0:3

20 Vid Kovacec 0:2

16 Eigentor durch Nino Irgolic 0:1

Startformationen:

St. Peter/O.: Nino Irgolic, Michael Neuhold, Luka Lamac, Manuel Prisching, Christoph Oliver Heritsch, David Kurzweil, Sebastian Riedl, Mario Pavec, Patrick Krobath (K), Daniel Hirnschall, Tilen Klobasa

TUS Raiffeisen Paldau: Mario Neumeister - Michael Tragler, Edin Selimovic, Elias Telser, Heiko Luis Hirschmann - Christoph Raiser, Philipp Schipek (K), Manuel Weinrauch, Manuel Hutter - Vid Kovacec, Patrick Riegler

by René Dretnik

Symbolfoto: Richard Purgstaller