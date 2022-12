Neue Besen kehren gut: St. Stefan/R. vollzieht einen Trainerwechsel

Details Mittwoch, 21. Dezember 2022 12:55

Der TUS St. Stefan/Rosental zählt in der Unterliga Süd zum festen Bestandteil. So bestreitet man gegenwärtig dort bereits die 8. Saison infolge. Zumeist war man dabei, wie auch jetzt, im gesicherten Tabellen-Mittelfeld. Aber der Schein trügt, denn aktuell am 9. Rang liegend, ist der Abstand zur Abstiegszone nur ein geringer. Demnach hat man in St. Stefan/R. auch die Parole "Klassenerhalt" ausgegeben. Denn niemand will zurückgereiht werden in die Gebietsliga Süd. Dort war man zuletzt 2008/09 mit von der Partie. Mithelfen, dass dieses Ziel erreicht wird soll mit Tobias Fritsch ein neuer Verantwortlicher an der Seitenoutlinie. Sektionsleiter Christian Hödl stellte sich Ligaportal.at den 7 Fragen:

von links: OM-Stv. Anton Hiebaum, Neo-Trainer Tobias Fritsch, Präsident Franz Leber und Sektionsleiter Christian Hödl.

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der guten Hinrunde?

Sektionsleiter Christian Hödl: "Die Stimmung in der Mannschaft ist trotz der mäßigen Hinrunde sehr gut. Leider legte unser Langzeittrainer, Oliver Scheucher, nach 6 Runden sein Traineramt nieder. Nachdem der U-17 Trainer Peter Deng und Bekim Suka die Mannschaft danach übernommen hat, haben wir uns in der Winterpause zu einem nochmaligen Trainerwechsel entschieden, was eigentlich für unseren Verein sehr untypisch ist. Wir möchten uns bei den genannten Herren jedoch nochmals aufrichtig für die geleistete Arbeit bedanken. Neu auf der Trainerbank begrüßen wir Tobias Fritsch und wir blicken voller Hoffnung in die Zukunft."

Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Trainingsstart ist am 16. Jänner mit den obligatorischen Leistungstests. Insgesamt werden 7 bis 8 Testspiele bestritten und Mitte Feber geht es in ein viertägiges Trainingslager nach Rovinj (Kroatien)."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Wir sondieren den Markt und werden, sofern es passt, ein bis zwei Transfers, auch schon in Hinblick auf die neue Saison, tätigen."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Wir müssen ganz klar unsere Chancenverwertung verbessern. Spielerisch war das im Herbst eigentlich nahezu beI jedem Spiel ganz gut anzusehen. Nur fehlt uns die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und wir haben auch definitiv zu viele Treffer in der letzten Viertelstunde bekommen, wo wir leider unzählige Punkte leichtfertig hergeschenkt haben."

Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Ich denke Halbenrain oder Loipersdorf werden sich am Ende der Meisterschaft den Titel ausmachen."

Welche Teams haben Sie besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Besonders überrascht hat mich Loipersdorf aber auch Sinabelkirchen. Hinter den Erwartung blieb sicher Gleisdorf II und wir."

Welchen Tabellenplatz haben Sie für Ihre Mannschaft ins Auge gefasst?

"In erster Linie gilt es so rasch als möglich von hinten wegzukommen und 2-3 Plätze noch nach vorne gutzumachen. Wenn uns das gelingt, sollte man das Frühjahr schon als Aufbau für die neue Saison sehen, da wir mit Trainer Tobias Fritsch langfristig planen."

Fotocredit: TUS St. Stefan/R.

by: Roo