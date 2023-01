Bodenständig: In Halbenrain bleibt man trotz des Herbstmeistertitels am Boden

Details Dienstag, 03. Januar 2023 14:17

In einer sehr spannenden Hinrunde hat sich der SV Immo Company RB Halbenrain in der Unterliga Süd die Herbsmeisterkrone aufgesetzt. Eigentlich keine Überraschung, war doch die Elf von Coach Markus Rosenberger schon im Frühjahr sehr gut drauf. Trotz hervorragend absolvierter Herbstsaison und der Tabellenführung bleibt man aber in Halbenrain am Boden - man genießt das Momentum. Wie es im Frühjahr weiter geht erzählt der Erfolgstrainer im Interview mit Ligaportal.at.

Der SVU Immo Company RB Halbenrain lacht von der Tabellenspitze und will auch dort bleiben.

Interview mit Trainer Markus Rosenberger

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der hervoragenden Hinrunde?

"Wenn man Tabellenführer ist und von der Spitze lacht, ist die Stimmung natürlich immer sehr gut. Als routinierte Mannschaft wissen wir, dass wir aber noch viel zu tun haben."

Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Wir starten erst am 30. Jänner. Aufgrund der kurzen Sommerpause haben die Spieler zwei Wochen mehr Erholungspause bekommen. Denn meiner Meinung nach ist die mentale Erholung genauso wichtig, wie die physische."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Wir haben drei fixe Zugänge und einen fixen Abgang. Die Namen werden im Zuge der Vorbereitung bekanntgegeben."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Wir müssen kontinuierlich weiterarbeiten und kleine taktische Verbesserungen vornehmen um unser Momentum aufrechtzuerhalten!"

Wie schätzt du die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Ich denke, dass sich der DUSV Loipersdorf und wir den Titel ausmachen werden. Loipersdorf wird alles daran setzen, diese einmalige Chance auf den Aufstieg zu nutzen. Aufgrund der geographischen Lage hätte die Oberliga für Loipersdorf sicher Vorteile. Doch auch wir werden mit Sicherheit alles daran setzen den Platz an der Sonne zu halten."

Welche Teams haben dich besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Negativ überrascht hat mich Klöch, weil ich mit dem Konzept und deren Philosophie nichts anfangen kann. Und im Endeffekt sieht man, dass Geld keine Tore schießt. Am meisten begeistert hat mich Gleisdorf, obwohl sie am Tabellenende rangieren, waren sie gegen uns klar stärker und haben nur dank unserer Kaltschnäuzigkeit verloren."

Welchen Tabellenplatz hast du für deine Mannschaft ins Auge gefasst?

"Wir sind jetzt Herbstmeister wollen natürlich oben bleiben, wenn es aber nur eine Top-3 Platzierung wird, haben wir in Halbenrain kein Problem damit, da wir unser Ziel dann ohnehin erreicht haben."

Du hast sicher die WM verfolgt? Wie fällt deine Analyse aus?

"Leider hatte ich nur wenig Zeit, da mein Sohn geboren wurde und wichtigeres am Plan stand. Ich habe nur Teile der KO-Phase gesehen. Mir ist nur aufgefallen, dass sich die defensiv kompakt stehenden Mannschaften durchgesetzt haben."

Der Coach hat mit seinem SVU Halbenrain noch viel vor

Ein Wordrap

Messi oder Ronaldo?

Ronaldo, weil mir seine Einstellung zum Fussball imponiert.

Schifahren oder Snowboarden?

Ich war lange Schilehrer und habe das deshalb im Blut.

Schnitzel oder Gemüselaibchen?

Ganz eindeutig Schnitzel

Strand oder Berge?

Berge, ich bin naturverbunden und ausserdem haben wir in Österreich keinen Strand.

Lieblingsverein?

GAK

Lieblingsspieler?

Igor Pamic - mein Idol der Jugend

Vorbild?

Mein verstorbener Opa, er hat nämlich in jeder Lebenslage die Ruhe bewahrt.

Deine fussballerischen Ziele für die Zukunft?

Ich möchte in den nächsten zwei bis drei Jahren die UEFA-A-Lizenz machen und mich deshalb natürlich auch sportlich in Richtung Professionalität bewegen. Aufgrund meines jungen Traineralters habe ich diesbezüglich noch viel vor.

by: René Dretnik

Fotocredit: SVU Halbenrain/privat