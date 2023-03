Doppelter Hutter: Tus Paldau entführt die Punkte aus St. Stefan

Details Samstag, 18. März 2023 19:47

Tus Raiffeisen Paldau errang am Samstag einen 3:1-Sieg über TUS St. Stefan im Rosental. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Tus Paldau wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 2:2 geendet hatte.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Chancen waren aber auf beiden Seiten vorhanden: Die besseren Möglichkeiten verzeichneten die Gastgeber, Paldau versuchte vorallem mit halbhohen Bällen zum Erfolg zu kommen. Der 0:0 Halbzeitstand entsprach dem Spielverlauf.

Resümee aus der ersten Halbzeit: Der beste Akteur am Sportplatz ist definitiv die Kantine. Maximilian Strohmaier, Ticker-Reporter

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn - die Hausherren waren scheinbar mit den Gedanken noch in der Kabine - brachte Manuel Hutter den TUS St. Stefan/R. in der 46. Minute ins Hintertreffen. Der nach der Halbzeitpause eingewechselte Mittelfeldspieler traf nach einer Flanke von rechts per Kopf. In der 64. Minute erhöhte Vid Kovacec auf 2:0 für Paldau. Nach einem Eckball für St. Stefan eroberte die Paldauer die Kugel, bewies der Torschütze Kaltschnäuzigkeit und drückte den Ball über die Linie.

St. Stefan war jetzt nur mehr durch Standardsituationen gefährlich. Paldau wurde nach vorne hin immer gefährlich und trafen auch noch einmal: Hutter überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für die Gäste (76.) und freute sich über seinen zweiten Tagestreffer. Nach einer schönen Kombination der Heimischen beförderte Simon Nagl das Leder zum 1:3 von St. Stefan/R. über die Linie (80.). Dieses Tor diente aber lediglich der Ergebniskorrektur, letzten Endes ging Tus Raiffeisen Paldau im Duell mit der Heimmannschaft als Sieger hervor.

TUS St. Stefan im Rosental tritt am Freitag, den 24.03.2023, um 18:45 Uhr, bei SV bestpoint Feldbach an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt Tus Paldau die Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09.

Stimme zum Spiel:

Tobias Fritsch, Trainer St. Stefan:

"Wir haben dieses Spiel durch viele individuelle Fehler verloren und den Gegnern Tore als Geschenke überreicht. Die Mannschaft, die das erste Tor geschossen hat, hat schlussendlich auch gewonnen!"

Edgar Spath, Trainer Paldau:

"Die erste Halbzeit war sehr schwierig, es war ein typisches Erstrundenspiel. Mehr Kampf als Krampf, beide Mannschaften wussten nicht, wo sie stehen. Aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit war der Sieg verdient. Bravo Burschen!"

Unterliga Süd: TUS St. Stefan im Rosental – Tus Raiffeisen Paldau, 1:3 (0:0)

80 Simon Nagl 1:3

76 Manuel Hutter 0:3

64 Vid Kovacec 0:2

46 Manuel Hutter 0:1

Aufstellungen:

TUS St. Stefan/R.: Matthias Oliver Saria - Patrick Hödl, David Harb (K), Matej Sosteric, Andreas Zirkl - Klaus Trummer, Stefan Puffer, Marcel Suppan, Kilian Seebacher, Lorenz Schutte - Maj Sajovic

Ersatzspieler: Christian Simon, Moritz Pein, Daniel Katic, Johannes Abraham Nagl, Simon Nagl, Adam Lang

TUS Raiffeisen Paldau: Mario Neumeister - Michael Tragler, Edin Selimovic, Michael Stangl, Elias Telser - Christoph Raiser, Philipp Schipek (K), Sandro Bartelt, Manuel Weinrauch, Nino Mernik - Vid Kovacec

Ersatzspieler: Matthias Griesbacher, Dionard Shabani, Martin Mikhaeil, Fabian Markus Grasmug, Marcel Rathkolb, Manuel Hutter

by René Dretnik

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei