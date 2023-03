Später Elfmeter: Remis dank „Last-Minute- Ribic “

Details Sonntag, 19. März 2023 11:41

USV Hof spuckte SV Halbenrain in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 2:2-Remis ab. Weder besiegt noch unterlegen. USV Raiffeisen Hof trat gegen den Favoriten SVU Immo Company Halbenrain an und konnte am Ende mit sich zufrieden sein. Im Hinspiel wurden die Gastgeber mit noch mit 3:8 abgeschossen.

Vor 400 Zuschauern markierte Luka Zalokar die Führung für SVU Immo Company Halbenrain (7.). Mitja Semen beförderte das Leder zum 1:1 von USV Hof in die Maschen (23.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Zalokar für SV Halbenrain zur Führung (43.). Zur Pause war der Tabellenführer im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Rok Ribic für einen Treffer sorgte (93.). Er verwerte den Strafstoß und verhalf seinem Team zum Unentschieden. Am Schluss sicherte sich USV Raiffeisen Hof gegen SVU Immo Company Halbenrain einen Zähler.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel USV Hof in der Tabelle auf Platz neun. In der Defensive drückt der Schuh bei USV Raiffeisen Hof, was in den 37 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat USV Hof derzeit auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass USV Raiffeisen Hof in dieser Zeit nur einmal gewann.

Nach 14 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SV Halbenrain 33 Zähler zu Buche. 52 Tore – mehr Treffer als die Gäste erzielte kein anderes Team der Unterliga Süd. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der SVU Immo Company Halbenrain ungeschlagen ist.

Am kommenden Sonntag trifft USV Hof auf USV Deutsch Goritz, SV Halbenrain spielt tags zuvor gegen SU Straden.

Stimmen zum Spiel:

René Schicker, Trainer Hof:

"Im Großen und Ganzen war es ein gerechtes Unentschieden. Erste Halbzeit hatten wir zuwenig Zugriff aufs Spiel. Wir hatten einen Plan, den wir aber leider zu selten umgesetzt haben. Zweite Halbzeit waren wir bissiger als unser Gegner und deshalb war der Ausgleich und der Punktegewinn auch sehr verdient. Auch wenn er erst sehr spät fiel."

Markus Rosenberger, Trainer Halbenrain:

"Heute haben uns wir uns leider selbst um die drei Punkte gebracht. Wir hatten das Spiel eigentlich im Griff und haben Hof ohne Grund am Leben lassen. In neun von zehn Fällen gewinnen wir diese Partie, wenn wir seriös fertig spielen. Wir waren gefühlt in jeder Statistik vorne. Nur in der wichtigsten nicht. Nächste Woche müssen wir konsequenter sein und wieder auf die Siegerstraße zurückkehren."

Unterliga Süd: USV Raiffeisen Hof – SVU Immo Company Halbenrain, 2:2 (1:2)

93 Rok Ribic 2:2

43 Luka Zalokar 1:2

23 Mitja Semen 1:1

7 Luka Zalokar



0:1

Aufstellungen:

Hof SU: Damjan Lebar - Fabian Halvax, Lukas Puntigam (K), Daniel Milak, Nico Seidl, Rok Ribic, Ales Kalamar, Kevin Poredos - Nevzat Karabulut, Valdet Ljatifi - Mitja Semen

Ersatzspieler: Johannes Graf, Endrit Dvorani, Alejandro Vanegas Nino, Michael Frankl, Raphael Posch

SVU Immo Company - RB Halbenrain: Saso Balazic - Jernej Varga, Fabian Vieregg (K), Benjamin Schmerböck, Andreas List, Manuel Komatz - Michael Rodler, Tine Celec, Samir Krasniqi, Alexander Komatz - Luka Zalokar

Ersatzspieler: Alexander Schöttl, Simon Taschner , BEd, Sebastian Pot, Emir Karamujic, Massimo List

by ReD

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei