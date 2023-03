Kramberger-Doppelpack: Siebing holt Big Points

Details Sonntag, 19. März 2023 12:02

USV Siebing verschaffte sich mit dem 2:1-Erfolg gegen die Reserve von Söchau/Fürstenfelder SK etwas Luft im Tabellenkeller. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 1:1 kein Sieger ermittelt werden können.

Aleksander Kramberger (im Dress vom SV Lannach 2022) feierte einen gelungen Einstand

Fabian Simon hielt einen Elfmeter

Söchau/Fürstenfeld II geriet in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Siebing erzielte in der 26. Minute das 2:0. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Lukas Kummer war zur Stelle und markierte das 1:2 von Söchau/Fürstenfelder SK II (78.). In der 82. Minute avancierte Siebing-Goalie Fabian Simon zum Matchwinner - er hielt einen Elfmeter. Letztlich nahm USV Siebing gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.

Die Gastgeber müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach diesem Erfolg steht Siebing auf dem zwölften Platz der Unterliga Süd. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte USV Siebing endlich wieder einmal drei Punkte.

Die beiden Mannschaften haben die meisten Tore in der Liga bekommen

Mit 37 Gegentreffern ist Söchau/Fürstenfeld II die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz der Gäste derzeit nicht. Die Offensive von Söchau/Fürstenfelder SK II zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 16 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Söchau/Fürstenfeld II hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die vierte Pleite am Stück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Freitag tritt Siebing bei SV JuLuNi Sturm Klöch an, während Söchau/Fürstenfelder SK II zwei Tage später Tus St. Peter/O. empfängt.

Stimme zum Spiel:

Johannes Fauland, sportlicher Leiter Siebing:

"In der erste Halbzeit haben wir keine wirkliche Chance von Fürstenfeld zugelassen. Der Gegner war nur durch Weitschüsse gefährlich. Wir haben ein absolut perfektes Spiel abgeliefert, leider verabsäumt das dritte Tor zu machen. In der zweiten Hälfte ist Fürstenfeld immer besser ins Spiel gekommen und hat 30 Minuten die Oberhand gehabt. Aleksander Kramberger und gesamte Mannschaft war top! Auf das können wir aufbauen. Dieser Sieg war sehr wichtig für die Moral. Nächste Woche kommt es in Klöch zum nächsten Showdown."

Unterliga Süd: USV Siebing – Söchau/Fürstenfelder SK II, 2:1 (2:0)

78 Lukas Kummer 2:1

26 Aleksander Kramberger 2:0

12 Aleksander Kramberger 1:0

Aufstellungen:

Siebing: Fabian Simon - Sulaimon Fatai Adedoja, Gregor Hebar - Christian Fauland (K), Gregor Politsch, Nejc Brusar, Marco Mayer, Christoph Hainisch, Mak Karabegovic - Ales Garmut, Aleksander Kramberger

Ersatzspieler: Simon Pachernegg, Christoph Tropper, Manuel Posavec, Alexander Sterf, Michael Simon

Söchau/Fürstenfelder SK II: Simon Sommer - David Fritz, Moritz Franz Jost, Niklas Fasch-Tauschmann, Christoph Lederer (K), Michael Mock - Andre Kaiser, Jonas Leitgeb, Dzemil Nuhanovic - Nikolaus Pummer, Lukas Kummer

Ersatzspieler: Kevin Hergovits, Julian Seidnitzer, Bakk. Jochen Hafner , BEd, Hüseyin Kalender, Hasan Kalender, Mario Hirt

Foto: Elisabeth Tappler

