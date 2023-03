Rückstand wettgemacht: Feldbach gewinnt und überholt St. Stefan/R. in der Tabelle

Details Samstag, 25. März 2023 00:19

SV Feldbach gewann das Freitagsspiel gegen St. Stefan/R. mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Feldbach die Nase vorn. Das Hinspiel war vorübergegangen, ohne dass eines der beiden Teams den Ball im gegnerischen Tor untergebracht hatte.

Coach Michael Zisser feiert mit seinem SV Feldbach den ersten Sieg im Frühjahr

Imsirovic-Doppelpack bringt die Wende

Nach gegenseitigem Abtasten in der Anfangsphase führten drei schnelle Pässe und eine wunderschöne Flanke, die Marcel Suppan per Kopf abschloß, zum 1:0 für die Gäste (15.). Die Hausherren erholten sich aber schnell vom Schock des frühen Rückstandes und drehten die Partie aufgrund eines Doppelpacks von Erwin Imsirovic (17./29.). TUS St. Stefan/R. war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Die Gastgeber brachten den 2:1 Vorsprung über die ersten 45 Minuten.

Die erste Möglichkeit in Hälfte zwei hatten wiederum die Auswärtigen - Feldbach-Goalie Sasa Dreven konnte aber vor Lorenz Schutte klären. Die restliche Zeit lief das Spiel hin und her, gefährliche Strafraumszenen waren Mangelware. Collin Kleinlercher stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für SV Feldbach her (87.). Zum Schluss feierte Feldbach einen dreifachen Punktgewinn gegen St. Stefan/R.

Fazit des Spiels: St. Stefan kann sich nur mit hohen Bällen meist helfen und bringt somit kein richtiges Spiel zusammen. Feldbach im Geist oft frischer und übernasert Schnittsituation schneller und konnte dadurch auch Zählbares erzielen. Alles in Allem knapp, jedoch mit dem besseren Ende für Feldbach. Maximilian Strohmaier, Ticker-Reporter

SV bestpoint Feldbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und sieben Pleiten.

Nächste Runde könnte bereits eine Vorentscheidung im Abstiegskampf fallen: Gleisdorf - Feldbach und St. Stefan - Fürstenfeld II

TUS St. Stefan im Rosental verbuchte insgesamt drei Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für TUS St. Stefan/R. auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich St. Stefan/R. auf Rang elf wieder.

Mit diesem Sieg zog SV Feldbach an TUS St. Stefan im Rosental vorbei auf Platz zehn. TUS St. Stefan/R. fiel auf die elfte Tabellenposition.

Feldbach tritt am kommenden Samstag bei der Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09 an, St. Stefan/R. empfängt am selben Tag die Reserve von Söchau/Fürstenfelder SK.

Unterliga Süd: SV bestpoint Feldbach – TUS St. Stefan im Rosental, 3:1 (2:1)

87 Collin Kleinlercher 3:1

29 Erwin Imsirovic 2:1

17 Erwin Imsirovic 1:1

15 Marcel Suppan 0:1

Aufstellungen:

SV bestpoint Feldbach: Sasa Dreven - Kevin Kleinlercher, Nemanja Gajic (K), Domagoj Pokupic, Marko Bozic - Stas Dobaj, Patrick Flasser, Daniel Himmler, Lan Fegus Makovec - Erwin Imsirovic, Diego Wendel De Souza Silva

Ersatzspieler: Maximilian Mario Meyer, Marcel Bez, Karl-Moritz Zotter, David Stefan Grain-Hainz, Collin Kleinlercher, Moritz Iber

TUS St. Stefan/R.: Matthias Oliver Saria - David Harb (K), Matej Sosteric, Andreas Zirkl - Klaus Trummer, Jakob Elias Pfleger, Stefan Puffer, Marcel Suppan, Johannes Sterf , BSc, Lorenz Schutte - Maj Sajovic

Ersatzspieler: Michael Voller, Daniel Hirschmann, Moritz Pein, Daniel Katic, Elias Neubauer, Simon Nagl

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei