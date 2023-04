Torfestival: SV Klöch gewinnt Spitzenspiel bei St. Peter/O.

Details Samstag, 01. April 2023 19:25

Tus St. Peter/O. und SV JuLuNi Sturm Klöch lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:5 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte SV Klöch mit 2:1 knapp für sich entschieden.

Drei Elfmeter wurden gepfiffen und verwertet

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag St. Peter/O. bereits in Front. Mario Pavec markierte in der dritten Minute die Führung. Lange währte die Freude der Heimmannschaft nicht, denn schon in der vierten Minute schoss Robert Osterc den Ausgleichstreffer für SV JuLuNi Sturm Klöch. Marko Slogar witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für SV Klöch ein (18.). Rok Kotnik beförderte das Leder zum 3:1 des Gasts über die Linie (32.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

St. Peter musste mit einem Mann weniger zu Ende spielen

Der Schiedsrichter zog die Rote Karte und beendete somit das Mitwirken von Luka Lamac von Tus St. Peter/O. (53.). Tilen Klobasa verkürzte für St. Peter/O. später in der 66. Minute auf 2:3. Für die Vorentscheidung waren Renato Rumbak (67.) und Mario Kreso (74.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Innerhalb weniger Minuten trafen Klobasa (83.) und Pavec (87.). Damit bewies Tus St. Peter/O. nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Am Ende verbuchte SV JuLuNi Sturm Klöch gegen St. Peter/O. einen Sieg.

In der Tabelle liegt Tus St. Peter/O. nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Neun Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat St. Peter/O. momentan auf dem Konto. Die Situation bei Tus St. Peter/O. bleibt angespannt. Gegen SV Klöch kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo SV JuLuNi Sturm Klöch nun auf dem vierten Platz steht. Acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat SV Klöch derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Samstag reist St. Peter/O. zu SVU Immo Company Halbenrain, zeitgleich empfängt SV JuLuNi Sturm Klöch TUS St. Stefan im Rosental.

Stimme zum Spiel:

Franz Luttenberger, Teambetreuer Klöch:

"Es war ein Spiel auf Biegen und Brechen auf sehr hohem Niveau. Nach dem 5:4 ist ein wenig der Wurm reingekommen. Wenn du auswärts fünf Tore schiesst, dann hast du verdient gewonnen."

Unterliga Süd: Tus St. Peter/O. – SV JuLuNi Sturm Klöch, 4:5 (1:3)

87 Mario Pavec 4:5

83 Tilen Klobasa 3:5

74 Mario Kreso 2:5

67 Renato Rumbak 2:4

66 Tilen Klobasa 2:3

32 Rok Kotnik 1:3

18 Marko Slogar 1:2

4 Robert Osterc 1:1

3 Mario Pavec 1:0

Aufstellungen:

St. Peter/O.: Nino Irgolic, Luka Lamac, Johannes Glauninger (K), Amadej Legen, Christoph Oliver Heritsch, David Kurzweil, Mario Pavec, Mitja Mauko, Patrick Krobath, Daniel Hirnschall, Tilen Klobasa

Ersatzspieler: Mario Cukman, Michael Neuhold, Manuel Prisching, Markus Hödl, Michael Haring, Martin Neubauer

SV JuLuNi Sturm Klöch: Rene Pösendorfer - Blaz Pazin, Niko Lesjak, Luka Gorup - Robert Osterc, Damir Bogovic´, Rok Kotnik, Denis Barbic (K), Aljaz Horvat - Marko Slogar, Tadej Weiss

Ersatzspieler: Tobias Steger, Florian Klöckl, Mario Kreso, Tobias Moritz Hödl, Renato Rumbak, Sebastian Wohlkinger

by ReD

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei