Zwei-Tore-Mann Hafner reicht Söchau/Fürstenfeld II nicht

TUS St. Stefan im Rosental und die Reserve von Söchau/Fürstenfelder SK lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte es zwischen beiden Kontrahenten eine 1:1-Punkteteilung gegeben.

Vor 200 Zuschauern stellte Marcel Suppan das 1:0 für TUS St. Stefan/R. sicher (7.). Stefan Puffer erhöhte für das Heimteam auf 2:0 (26.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Jochen Hafner seine Chance und schoss das 1:2 (43.) für Söchau/Fürstenfeld II. Mit der Führung für St. Stefan/R. ging es in die Halbzeitpause. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Suppan bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (46.). Mit dem 2:3 gelang Hafner ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (72.). Obwohl TUS St. Stefan im Rosental nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Söchau/Fürstenfelder SK II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.

TUS St. Stefan/R. beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Söchau/Fürstenfeld II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 42 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des Gasts in dieser Saison. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Söchau/Fürstenfelder SK II nur drei Zähler.

St. Stefan/R. setzte sich mit diesem Sieg von Söchau/Fürstenfeld II ab und belegt nun mit 17 Punkten den zehnten Rang, während Söchau/Fürstenfelder SK II weiterhin 14 Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur vier Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Söchau/Fürstenfeld II alles andere als positiv. TUS St. Stefan im Rosental bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, fünf Unentschieden und sieben Pleiten.

Nächster Prüfstein für TUS St. Stefan/R. ist SV JuLuNi Sturm Klöch (Samstag, 17:00 Uhr). Söchau/Fürstenfelder SK II misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09 (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Tobias Fritsch, Trainer St. Stefan:

"Wir waren sehr kompakt und konzentriert in der Defensive. Der Gegner war eigentlich nur über Standards gefährlich, die waren aber richtig gut. Unter Strich war der Sieg über 90 Minuten verdient. Wir hatten eine schwere Woche, mussten den Kader verändern. Wir haben jetzt nur mehr St. Stefaner im Kader und ziehen das auch bis zum Saisonende durch. "

Unterliga Süd: TUS St. Stefan im Rosental – Söchau/Fürstenfelder SK II, 3:2 (3:1)

72 Jochen Hafner 3:2

46 Marcel Suppan 3:1

43 Jochen Hafner 2:1

26 Stefan Puffer 2:0

7 Marcel Suppan 1:0

Aufstellungen:

TUS St. Stefan/R.: Christian Simon - Patrick Hödl, David Harb (K), Andreas Zirkl - Klaus Trummer, Stefan Puffer, Elias Neubauer, Marcel Suppan, Johannes Sterf , BSc, Kilian Seebacher, Lorenz Schutte

Ersatzspieler: Matthias Oliver Saria, Daniel Hirschmann, Moritz Pein, Johannes Abraham Nagl, Simon Nagl, Adam Lang

Söchau/Fürstenfelder SK II: Michael Grassmugg - David Fritz, Niklas Fasch-Tauschmann, Christoph Lederer (K), Michael Mock - Federico Wolf, Andre Kaiser, Sebastian Strobl - Noah Fabrizio Schiffner, Bakk. Jochen Hafner, Lukas Kummer

Ersatzspieler: Kevin Hergovits, Jonas Leitgeb, Moritz Franz Jost, Julian Seidnitzer, Dzemil Nuhanovic, Nikolaus Pummer

