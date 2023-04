Offener Schlagabtausch: Paldau gewinnt gegen Sinabelkirchen [Video]

Details Sonntag, 09. April 2023 11:59

Im Spiel von Tus Paldau gegen SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Paldau. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte der SV Sinabelkirchen noch die Oberhand behalten und einen 4:1-Erfolg davongetragen.

Das Tor zum 3:1 durch Michael Tragler

Kresimir Frigan brachte sein Team in der 33. Minute nach vorn. Somit behielt der SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen zur Pause die Nase knapp vorn. Marcel Rathkolb schoss für Tus Raiffeisen Paldau in der 64. Minute das erste Tor. Jetzt drehten die Gastgeber auf: Edin Selimovic brachte der Heimmannschaft nach 85 Minuten die 2:1-Führung. Michael Tragler versenkte die Kugel nach einem Freistoß zum 3:1 für Tus Paldau (89.), eine Minute vorher wurde Oliver Grassmugg wegen eines Fouls ausgeschlossen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Andreas Mild für einen Treffer sorgte (93.). Schließlich strich Paldau die Optimalausbeute gegen SV Sinabelkirchen ein.

Tus Raiffeisen Paldau verbuchte insgesamt acht Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Tus Paldau zu besiegen.

Neun Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen momentan auf dem Konto.

Mit diesem Sieg zog Paldau an den Gästen vorbei auf Platz drei. SV Sinabelkirchen fiel auf die fünfte Tabellenposition.

Nächster Prüfstein für Tus Raiffeisen Paldau ist USV Deutsch Goritz (Freitag, 19:30 Uhr). SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen misst sich am selben Tag mit SV bestpoint Feldbach (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Edgar Spath, Trainer Paldau:

"Das war in den ersten 45 Minuten von beiden Mannschaften ein gutes Spiel. In der zweiten Hälfte waren wir die klare Mannschaften mit den besseren Chancen und haben somit verdient gewonnen."

Unterliga Süd: Tus Raiffeisen Paldau – SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen, 3:2 (0:1)

93 Andreas Mild 3:2

89 Michael Tragler 3:1

85 Edin Selimovic 2:1

64 Marcel Rathkolb 1:1

33 Kresimir Frigan 0:1

