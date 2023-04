Wichtiger Dreier: Gleisdorf II siegt im Kellerduell

Details Sonntag, 09. April 2023 12:26

Die Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09 holte die Big Points im Kellerduell gegen die Reserve von Söchau/Fürstenfelder SK durch einen 2:0-Sieg. Im Hinspiel hatte Söchau/Fürstenfeld II das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:0-Sieg geholt.

Für das 1:0 und 2:0 war Leonit Krasniqi verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (27./37.). Der Referee beendete das Spiel und Söchau/Fürstenfelder SK II steckt weiter in der Krise. Im Kellerduell gegen Gleisdorf II kam man unter die Räder.

Söchau/Fürstenfeld II kassierte im Schnitt mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Tabelle liegt die Heimmannschaft nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Die Ausbeute der Offensive ist bei Söchau/Fürstenfelder SK II verbesserungswürdig, was man an den erst 22 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Nun musste sich die Zweitvertretung des SK Fürstenfeld schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Söchau/Fürstenfeld II deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist Söchau/Fürstenfelder SK II in diesem Ranking auf.

Mit lediglich 14 Zählern aus 17 Partien steht FC Gleisdorf 09 II auf dem Abstiegsplatz. Die Gäste verbuchten insgesamt drei Siege, fünf Remis und neun Niederlagen. Seit fünf Begegnungen hat Gleisdorf II das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am kommenden Freitag tritt Söchau/Fürstenfelder SK II bei Dietersdorfer USV Loipersdorf an, während FC Gleisdorf 09 II einen Tag später SV JuLuNi Sturm Klöch empfängt.

Unterliga Süd: Söchau/Fürstenfelder SK II – FC Gleisdorf 09 II, 0:2 (0:2)

37 Leonit Krasniqi 0:2

27 Leonit Krasniqi 0:1

