Derby-Gala im Apfelstadion: Straden deklassiert Deutsch Goritz und setzt Höhenflug fort

Details Montag, 10. April 2023 17:52

Am Ostermontag stand im Rahmen der 17. Runde in der Unterliga Süd das altehrwürdige Derby der Nachbargemeinden Straden und Deutsch Goritz im Apfelstadion Wieden auf dem Programm. Die heimische Fuchs-Elf zeigte sich nach einem etwas durchwachsenen Herbst zur Frühjahrs-Einkehr von seiner Schokoladenseite und durfte gegen Klöch, Halbenrain und Hof gleich drei Derby-Erfolge in Serie zelebrieren, konnte man sich damit im gesicherten Tabellenmittelfeld etablieren. Wiederum die Gäste hatten selbst mehr als ordentlich losgelegt und erst in der Vorwoche die erste Niederlage im Kalenderjahr 2023 hinnehmen müssen, als man gegen Sinabelkirchen vor heimischer Kulisse in die Knie ging. Galt es im Vorfeld also eine ausgeglichene, brisante und hochklassige Partie zu erwarten, war ja schon das Hinspiel ein solch packendes Unterfangen, welches final Deutsch Goritz hauchzart mit 3:2 für sich entscheiden konnte. In diesem Retourmatch aber gelang der SU Straden in beeindruckender Manier die Revanche - und was für eine! Die Hausherren geigten allen voran nach dem Seitenwechsel heroisch auf und münzten jegliche Torchancen in Zählbares um, fanden die Gäste in Spielhälfte zwei überhaupt nicht mehr in die Spur - am Ende setzt es ein fast schon historisches 7:0 für den Gastgeber. Die Kulisse von insgesamt über 500 Zuschauern war, so sie es denn mit der Heim-Elf hielt, aufs Allerhöchste entzückt!

Viel Leerlauf in Abschnitt eins - mit einer Ausnahme

Kaum hatte Referee Harald Insupp den ersten Akt freigegeben, hielt im Match rasch eine rassige, umkämpfte und zweikampfbetonte Linie Einzug. Während in der Beginnphase Chancen noch eher Mangelware waren, kam Straden nach und nach besser in Fahrt und klopfte in Minute 18 ein erstes Mal erwähnenswert an: Nach einem schnell vorgetragenen Spielzug über die rechte Außenbahn wird eine Hereingabe in den Rückraum abgelenkt, wo sich Philipp Winkler von der Strafraumgrenze volley ein Herz nimmt und Gäste-Goalie Christoph Haas, der heute den gelb/rot-gesperrten Oliver-Kevin Neuhold zwischen den Pfosten ersetzt, zu einer blitzartigen Reaktion und einer Glanztat zwingt, um den Gegentreffer abzuwenden. Nur wenig später schlugen die Hausherren dann aber zu: Wieder läuft die Kugel über rechts rasant und zielgerichtet durch die Angriffsreihen, findet das Zuspiel zur Mitte folglich Gabriel Tuscher in halbrechter Position in der Box, welcher mit einem satten Schuss ins lange Eck auf 1:0 stellt (21.). Dieser Führungstreffer hatte Straden in der Folge sichtlich Auftrieb verschafft, konnte man trotz optischer Überlegenheit aber in der Folge nur selten wirklich erwähnenswert ins letzte Drittel vordringen - so blieb es zur Pause vorerst beim knappen Vorsprung.

Spiel, Satz und Sieg - jede Chance ein Treffer



Nach dem Seitenwechsel machte die Fuchs-Elf, die wie von der Tarantel gestochen aus der Kabine kam, rasch unmissverständlich klar, dass man mit einem zweiten Treffer möglichst zeitnah für eine Vorentscheidung sorgen möchte. Zunächst aber fehlte wie schon in Akt eins die nötige Konsequenz vor dem gegnerischen Tor: Zunächst verpassten beispielsweise gleich zwei Mann einen wunderbaren Stanglpass von Mencigar von links (49.), ehe eine Reicht-Kombination von rechts mit einem zu hoch angetragenen Abschluss am ersten Pfosten finalisiert wird (51.) und Gernot Ranftl infolge eines herrlichen Spielzuges über links ein Luftloch aus bester Einschussposition schlägt (55.). Dann aber ging den Hausherren irgendwann der Knopf auf, hielt Deutsch Goritz dem Dauerdruck nicht länger stand: Nach einem Spielzug über rechts und dem Querpass auf Michael Reicht kann dessen Abschluss zunächst noch geblockt werden, ehe Tadej Lukman vom Elfer aus unbedrängt links unten einschieben kann - 2:0 (56.). Damit nahm der Torreigen seinen Lauf, trägt sich auch Tobias Mencigar nach einem wunderbaren Ball von der Grundlinie, serviert von Thomas Reicht, in die Torschützenliste ein (60.), indem er ins lange Eck vollstreckt. Zwar hielt damit die Vorentscheidung längst Einzug, doch war der Torhunger der Fuchs-Mannschaft noch längst nicht gestillt - fast im Minutentakt ging's hochdramatisch weiter. Das 4:0 ebenfalls von höchster spielerischer Güte: Gernot Ranftl bringt eine Freistoß-Flanke butterweich bei Tobias Mencigar am zweiten Pfosten an, der mit enorm viel Weitblick den eingelaufenen Tadej Lukman am Fünfer bedient, welcher wiederum nur dankend einzuschieben braucht (62.). Und wieder nur kurz darauf schnürt auch Gabriel Tuscher seinen Doppelpack: Eine unfreiwillige Ablage eines Gäste-Akteurs wird zur idealen Vorlage in dessen Lauf und der Abschluss im Eins-gegen-Eins ist dann nur noch Formsache - 5:0 (68.). Gerade als man dachte, die Heimischen hätte damit ihre Gier auf weitere Tore gestillt, folgte der Treffer zum halben Dutzend: Wieder ist ein langer Ball von Ranftl der Ausgangspunkt, welcher abermals Mencigar am langen Pfosten findet. Dieser beweist diesmal ein feines Füßchen und hebt den Ball in beeindruckender Manier über Haas hinweg ins lange Eck (77.). Und abermals Tobias Mencigar, der damit seinen Triplepack schnürt, setzt den Schlusspunkt: Sein Direkt-Freistoß aus 25 Metern streift wie ausgemessen über die Mauer und schlägt punktgenau im linken unteren Eck ein - 7:0 (85.). Ein Torfestival nahm ohne Nachspielzeit nach 90 Minuten sein Ende - Straden bejubelt einen, vielleicht den Deut zu hoch ausfallenden, aber vollends verdienten 7:0-Kantersieg über seinen Gemeinde-Nachbarn aus Deutsch Goritz.

Stimme zum Spiel von Klaus Fuchs (Trainer SU Straden): "Wir hätten schon in der ersten Halbzeit das zweite oder dritte Tor machen können, doch hat es die Mannschaft dann nach dem Seitenwechsel wunderbar umgesetzt und quasi aus jeder Chance einen Treffer gemacht. Die Jungs haben immer wieder Tempo, haben immer wieder Druck gemacht und sich letzten Endes auch selbst belohnt - auch wenn der Sieg am Ende vielleicht etwas zu hoch ausfällt".

SU Straden ist jetzt mit 26 Zählern punktgleich mit USV Deutsch Goritz und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 35:31 auf dem siebten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein - für die Heimischen war es bereits der vierte volle Erfolg gegen einen Lokalrivalen in Serie.

Für die SU Straden geht es schon am Samstag beim USV Siebing weiter, während Deutsch Goritz bereits am Freitagabend Tus Paldau zu Gast hat.

Unterliga Süd: SU Straden – USV Deutsch Goritz, 7:0 (1:0)

85 Tobias Mencigar 7:0

78 Tobias Mencigar 6:0

67 Gabriel Tuscher 5:0

63 Tadej Lukman 4:0

60 Tobias Mencigar 3:0

56 Tadej Lukman 2:0

22 Gabriel Tuscher 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei