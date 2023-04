Neuer Coach: Günther Nöst wirft in Deutsch Goritz das Handtuch

Details Donnerstag, 13. April 2023 16:34

Das Trainerkarussell dreht sich auch in der Unterliga Süd. Der USV Deutsch Goritz und Trainer Günther Nöst gehen ab sofort getrennte Wege. Seit Sommer 2022 war er in Deutsch Goritz aktiv, nun ist Schluss. Nach der bitteren 0:7 Klatsche gegen die SU Straden (Spielbericht) hatte der Trainer genug und warf das Handtuch. Sein bisheriger Co Michael Rucker macht jetzt einen Karrieresprung - er ist nun der neue Chef an der Seitenlinie.

Michael Rucker wird neuer Cheftrainer

Vor der Saison wurde dem USV Deutsch Goritz von einigen Fussballexperten ein Platz in der vorderen Tabellenhälfte zugetraut, bis jetzt sind die Deutsch Goritzer aber noch hinter den Erwartungen geblieben. Nach der Derbyniederlage gegen Straden gingen die Wogen hoch, die jüngsten negativen Ereignisse wurden aber gemeinsam mit dem Vorstand und den Spielern aufgearbeitet. Gemeinsam soll man jetzt wieder in die Spur finden, der neue Coach soll die Richtung vorgeben.

Stimmen zum Trainerwechsel:

Statement vom Verein auf Facebook:

"Schweren Herzens müssen wir bekannt geben, dass unser KM-Trainer Günther Nöst nach der bitteren Niederlage in Straden sein Amt mit sofortiger Wirkung zurückgelegt hat. Lieber Günther, wir danken dir für deine akribische Arbeit und wünschen dir alles Gute für die Zukunft!"



Michael Rucker, Trainer Deutsch Goritz:

"Ich habe im Winter als Co-Trainer begonnen. Es war mit dem Verein so vereinbart, dass ich im Sommer den Posten als übernehme. Durch den spontanen und völlig überraschenden Rücktritt von Günther Nöst ist mein erster Trainerjob ein wenig früher eingetreten. Wir sind nach dem 0:7 zusammengesessen und haben alles besprochen. Mit dem heutigen Tag starten wir in Deutsch Goritz neu, der Schalter wurde auf Reset gesetzt."

zur Zukunft...

"Wir wollen unseren Weg mit den eigenen Talenten weitergehen. Wir haben jetzt schon acht Eigenbauspieler im Kader und es sollen in Zukunft noch mehr werden. Ich habe selbst in Deutsch Goritz gespielt, einige Spieler im Kader waren meine Mannschaftskameraden. Deshalb bin ich überzeugt, dass es jetzt wieder bergauf geht. Ich kenne den Verein und die Vereinsphilosphie in- und auswendig und stehe voll dahinter."

Günther Nöst, Ex-Trainer Deutsch Goritz:

"Ich bin aus diziplinären Gründen zurückgetreten. Einige Spieler haben sich nicht so verhalten, wie ich es mir vorgestellt habe. Um den Verein tut es mir leid, der Vorstand und die Funktionäre sind hervorragend, mit ihnen war die Zusammenarbeit stets vorbildlich. "

