Befreiungsschlag bei St. Peter/O.

Details Montag, 17. April 2023 17:59

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Tus St. Peter/O. und USV Raiffeisen Hof, die mit 2:1 endete. Einen packenden Auftritt legte St. Peter/O. dabei jedoch nicht hin. Der Gastgeber war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 3:1 durchgesetzt.

Mario Pavec stellte die Weichen für Tus St. Peter/O. auf Sieg, als er in Minute 32 mit dem 1:0 zur Stelle war. Zur Pause behielt St. Peter/O. die Nase knapp vorn. Rok Ribic ließ sich in der 51. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für USV Hof. Der Treffer von Luka Lamac in der 56. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Ende behielt Tus St. Peter/O. gegen USV Raiffeisen Hof die Oberhand.

Bei St. Peter/O. präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (45). Mit dem Dreier sprang Tus St. Peter/O. auf den dritten Platz der Unterliga Süd. Die bisherige Spielzeit von St. Peter/O. ist weiter von Erfolg gekrönt. Tus St. Peter/O. verbuchte insgesamt zehn Siege und ein Remis und musste erst sieben Niederlagen hinnehmen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei St. Peter/O. noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei USV Hof. Die mittlerweile 48 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Stärke von USV Raiffeisen Hof liegt in der Offensive – mit insgesamt 33 erzielten Treffern. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur fünf Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von USV Hof alles andere als positiv. USV Raiffeisen Hof entschied kein einziges der letzten sechs Spiele für sich.

Tus St. Peter/O. tritt am kommenden Samstag bei SU Straden an, USV Hof empfängt am selben Tag TUS St. Stefan im Rosental.

Stimme zum Spiel:

Rudolf Glauninger, Trainer St. Peter/O:

"Nach einer aufregenden Woche war der Zusammenhalt richtig stark! Wir sind etwas unsicher ins Spiel gestartet, haben uns aber schnell beruhigt und wurden sukzessive immer stärker. Nach einer Eckball Serie sind wir dann hochverdient in Führung gegangen. Aber auch der Gegner hatte Chancen - unser Tormann war aber heute nicht zu bezwingen."

Unterliga Süd: Tus St. Peter/O. – USV Raiffeisen Hof, 2:1 (1:0)

56 Luka Lamac 2:1

51 Rok Ribic 1:1

32 Mario Pavec 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei