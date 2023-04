Klare Angelegenheit: TUS St. Stefan/R. weist SV Halbenrain in die Schranken

Details Dienstag, 18. April 2023 23:48

Eine reife Leistung zeigte TUS St. Stefan/R. beim 3:0-Sieg gegen SV Halbenrain. Wenn der Ligaprimus auch noch am Ende der Saison die Tabelle anführen will, gilt es solche Aussetzer zu vermeiden. St. Stefan/R. hat mit dem Sieg über SVU Immo Company Halbenrain einen Coup gelandet. Im Hinspiel war TUS St. Stefan im Rosental bei der deutlichen 0:4-Pleite unter die Räder gekommen.

Elias Neubauer traf zweimal und sah die Ampelkarte

Ein perfekt herausgespielter Angriff führte zum 1:0. Elias Neubauer dribbelte sich auf der linken Seite durch, spielte einen Stanglpass auf Marcel Suppan, er verzögerte geschickt und Lorenz Schutte trug sich in der 17. Spielminute in die Torschützenliste ein. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Ein Doppelpack für TUS St. Stefan/R schockte die Gäste: Nach seinem ersten Tor (47.) markierte Elias Neubauer wenig später seinen zweiten Treffer (52.). Beim ersten Tor patzte der Halbenrain-Goalie - ließ die Kugel aus - und der 16jährige Stürmer schoss das Spielgerät ins leere Tor ein. Auch das 3:0 fand seinen Ursprung in einem weiten Ball - danach kam der Doppeltorschütze frei zum Abschluss. Selbiger wurde in der 83. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Am Schluss schlug St. Stefan/R. SV Halbenrain mit 3:0.

St. Stefan ist seit drei Runden ungeschlagen

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich TUS St. Stefan im Rosental in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen. TUS St. Stefan/R. ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach 18 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für SVU Immo Company Halbenrain 37 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 57 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der Unterliga Süd, jedoch kam dieser gegen St. Stefan/R. nicht voll zum Zug. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei SV Halbenrain etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte SVU Immo Company Halbenrain.

Für TUS St. Stefan im Rosental geht es schon am Samstag bei USV Raiffeisen Hof weiter. Schon am Freitag ist SV Halbenrain wieder gefordert, wenn die Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09 zu Gast ist.

Stimme zum Spiel:

Tobias Fritsch, Trainer St. Stefan im Rosental:

"Auf 90 Minuten gesehen ein absolut verdienter Sieg. Außer zweier Eigenfehler im ersten Durchgang kann ich meiner Mannschaft nichts vorwerfen. Wir waren sehr diszipliniert, vor alllem in der Defensive. Unser Vorteil waren die zwei schnellen Treffer in der zweiten Halbzeit."

Unterliga Süd: TUS St. Stefan im Rosental – SVU Immo Company Halbenrain, 3:0 (1:0)

52 Elias Neubauer 3:0

47 Elias Neubauer 2:0

17 Lorenz Schutte 1:0

