Wieder sieben Buden: "Straden-Express" macht auch vor St. Peter nicht halt

Details Sonntag, 23. April 2023 21:21

Am Samstagnachmittag stand im Apfelstadion Wieden das Duell der aktuell formstarken SU Straden mit dem Tus St. Peter/O. aus dem Programm. In einem unterhaltsamen, kurzweiligen Match lagen die Gäste früh mit 2:0 in Front, doch schlugen die Hausherren dann - wie schon gegen Deutsch Goritz zuletzt - in siebenfacher Hinsicht zurück und siegten mit 7:2. Das Hinspiel war mit einem 2:1-Erfolg für Tus St. Peter/O. geendet.

Straden dreht nach einem 0:2 so richtig auf

David Kurzweil sicherte dem Gast vor 307 Zuschauern die Führung (10.). Bereits in der zwölften Minute erhöhte Sebastian Riedl den Vorsprung von St. Peter/O. Tobias Mencigar trug sich in der 15. Spielminute in die Torschützenliste ein, als dieser einen Direkt-Freistoß sehenswert in den Maschen unterbringen konnte - 1:2 nur noch. Mit zwei schnellen Treffern von Gabriel Tuscher (19.) und Tadej Lukman (25.), der alleine auf des Gegners Tor zusteuern konnte, machte die SU Straden unvermindert offensiv weiter und drehte das Match, führte fortan mit 3:2. Zur Pause hatten die Gastgeber eine hauchdünne Führung inne. Markus Ranftl (48.) nach einem Eckball via wuchtigen Kopfball und Mencigar (57.) nach einem Konter über rechts erhöhten, ehe Michael Reicht das 6:2 besorgte (59.). Eigentlich war Tus St. Peter/O. schon geschlagen, als abermals der umtriebige Mencigar das Leder zum 7:2 über die Linie beförderte (67.). Letztlich kam SU Straden gegen St. Peter/O. zu einem - auch in dieser Höhe verdienten - 7:2-Sieg.

Im Tableau bleibt die SU Straden vorerst auf Platz sieben und muss bereits am Dienstag nach Siebing zum Nachtragsspiel. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Bei Tus St. Peter/O. präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (47). Durch diese Niederlage fällt St. Peter/O. in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass man in dieser Zeit nur einmal gewann.

Neun Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat SU Straden momentan auf dem Konto. St. Peter/O. verbuchte insgesamt zehn Siege, ein Remis und acht Niederlagen.

SU Straden wird am kommenden Dienstag von USV Siebing empfangen. Kommenden Samstag (18:00 Uhr) bekommt Tus St. Peter/O. Besuch von Siebing.

Klaus Fuchs (Trainer SU Straden): "Zum zweiten Mal sieben Tore zu schießen und nach einem 0:2 so zurückzukommen, zeigt wie die Jungs aktuell körperlich drauf sind und Gas geben. Jetzt geht es natürlich Schlag auf Schlag weiter, erwarten uns wieder zwei ganz schwierige Spiele in der kommenden Woche, aber die Mannschaft ist physisch und psychisch aktuell top drauf".

Unterliga Süd: SU Straden – Tus St. Peter/O, 7:2 (3:2)

67 Tobias Mencigar 7:2

59 Michael Reicht 6:2

57 Tobias Mencigar 5:2

48 Markus Ranftl 4:2

25 Tadej Lukman 3:2

19 Gabriel Tuscher 2:2

15 Tobias Mencigar 1:2

12 Sebastian Riedl 0:2

10 David Kurzweil 0:1

